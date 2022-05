Maja Šuput oduševila neobičnom kombinacijom, pratitelji joj poručili: 'Haljina je apsolutno savršena'

Pjevačica Maja Šuput (42) na svojem je Instagram profilu pokazala kombinaciju u kojoj je jučer nastupila te tako privukla mnogo pažnje. Maja je pjevala u Splitu te odjenula neobičnu traper haljinu koja je pomalo ličila na bikini s naboranim plaštem oko struka na čijem se stražnjem dijelu nalazila njezina fotografija i potpis.

Haljina, koja je napravljena od kombinacije tamnog i svijetlog trapera, odlično je istaknula Majin bujni dekolte i zavodljivu figuru. Kombinaciju je upotpunila crvenom šiltericom ispod koje je imala valovitu frizuru, a na nogama su se isticale plave sandale.

Njezinu kombinaciju komentirali su mnogi pratitelji, među kojima i pjevačica Albina Grčić. „Goriii styling“, napisala je. „Predobar look“, „Predivna“, „Vau top, super je haljina“,"Haljina je apsolutno savršena“, pisali su joj u komentarima objave koja je prikupila više od 7400 lajkova.

Inače, Maja često oduševljava svojim neobičnim odjevnim kombinacijama, a dobro je poznato da joj oko njih pomaže i dobar prijatelj, stilist Marko Grubnić. Pjevačicu trenutno možemo pratiti u showu 'Ples sa zvijezdama' gdje se nalazi u ulozi voditeljice, a kombinacije koje joj Grubnić bira za svaku nedjelju ne prolaze nezamijećeno. Kako bi mu zahvalila na pomoći jednom prilikom posvetila mu je i objavu na društvenim mrežama.

- Nikada ne pitam što ću imati u nedjelju na sebi. Nikada se ne brinem hoće li to biti dobro, hoće li mi se svidjeti. Doslovno se iznenadim kao i ostali kad vidim. Svaki put smisli nešto neočekivano, različito, glamurozno i prigodno. Zato je moj modni put toliko zabavan i meni samoj. Kao da svaki put otvaram igračku i uvijek se veselim kao malo dijete. Kreator moje modne sreće je naravno - one and only Mr. Marko Grubnić - napisala je tada.

