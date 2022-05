Šprajc odgovorio na kritike nakon nove emisije: 'Učimo na greškama i znamo da moramo još mnoga toga popraviti'

Sinoć je započelo emitiranje nove emisije urednika i voditelja Zorana Šprajca 'Stanje nacije'. Riječ je o političkoj satiri, žanru koji najbolje pristaje Šprajcu upravo zbog njegova sarkastičnog i ironičnog načina obrađivanja tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Odmah nakon emisije uslijedili su komentari na društvenim mrežama, a gledatelji su, čini se, podijeljeni kada je riječ o emisiji. Jedni je hvale, dok su drugi njome razočarani, a nakon što su uslijedile prve reakcije oglasio se i sam Šprajc.

- Hvala svima na podršci, na gledanosti na pohvalama, ali i na kritikama. Prvi put se u Hrvatskoj radi ovakva emisija, a format je prilično zahtjevan, učimo na greškama i znamo da moramo još mnoga toga popraviti, ali sad bar znamo od čega krećemo.

Naš je slogan uzdaj se u se i u svoga štrumfa! - poručio je voditelj putem svoje Facebook stranice.

Na istoj društvenoj mreži odmah nakon emitiranja emisije uslijedili su i brojni komentari. "Emisija je predobra", "Top emisija", "Vrhunska emisija", "Šprajca za premijera", nizali su se komentari oduševljenih gledatelja. Ipak, bilo je i onih koji nisu krili svoje nezadovoljstvo. "Dno dna primitivizma. Bojkot RTL-a", "Ovo ismijavanje svega hrvatskoga bi trebalo najstrože kazniti. npr. odrezati jezik voditelju ove nakaradne emisije", "Šprajc, ne spominji Hajduk", samo su neki od komentara ispod objave na službenoj Facebook stranici RTL-a.

Foto: RTL

Za 'Stanje nacije' Šprajc kaže da je najizazovniji televizijski projekt na kojem je ikada radio. - Stanje nacije vjerojatno je najuzbudljiviji, ali i najizazovniji televizijski projekt na kojem sam ikad radio. Krenuli smo s mnoštvom nepoznanica jer je riječ o potpuno novoj formi na našem tržištu, ali uz ekipu sjajnih suradnika, vjerujem da ćemo uspjeti napraviti sadržaj koji će se gledateljima svidjeti. Nestrpljiv sam, imam tremu, ali i dobar osjećaj da ćemo napraviti dobar posao. No bit ćemo pametniji u petak - kazao je ranije Šprajc. Svaka emisija bit će drugačija, a ono što je posebno zanimljivo su zanimljivi nazivi rubrika. U prvoj epizodi emisiju je otvorila rubrika Raport o događajima koji su obilježili protekli tjedan ukazujući na apsurde u našem društvu, nastavila se rubrika Ispod radara o temama kojima se nitko nije pretjerano bavio, a Fala bivšem austrijskom kancelaru Kurtzu dotaknula se čuda u hrvatskoj društveno-političkoj zbilji, a i šire. Tu je još i Anatema tjedna kao glavna tema potaknuta aktualnostima, a razgovor s građanima o društvenim fenomenima radi komičar Goran Vinčić. Emisija je završila vijestima iz showbiza i to na način na koji ih vidi Zoran Šprajc. Inače, gledatelji su Šprajca do veljače mogli gledati u RTL Direktu, a nakon toga najavio je novi projekt dok je jednu od najgledanijih informativnih emisija prepustio kolegici, voditeljici i u urednici Mojmiri Pastorčić.

