Maja Šuput objavila privatne i nikad viđene fotografije s fatalnim Šimom: Imati tebe pored sebe je blagoslov

Nakon višemjesečnih nagađanja medija o njezinoj vezi sa Šimom Elezom, Maja Šuput je čestitkom za rođendan koju mu je uputila na Instagramu, dala naslutiti kako glasine o njihovoj romansi nisu samo trač. Uz seriju do sada neviđenih fotografija koje prikazuju njihove zajedničke trenutke Maja je Šimi napisala: Nek ti je najsretniji. Ostani točno ovakav kakav jesi. Toliko normalan, duhovit, skroman, jednostavan, šarmantan, pristojan a opet toliko velik. Ostani zauvijek toliko raspjevan, neumoran, a opet jedina si osoba koja zakunja u svakom taxiju putem do doma. Imati tebe pored sebe je svakako blagoslov. I zato sretan ti rođendan, a sve ostalo... ma sve znaš.

Očekivano, njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Obožavatelji i prijatelji obasuli su je komentarima podrške, a mnogi su istaknuli kako čine predivan par. "Uživajte, super ste", "Sretan rođendan Šimi i sretno vama zajedno", "Top ste mi par, lijepi i ludi ko šiba", samo su neke od poruka koje su preplavile komentarima. U lipnju ove godine javnost je saznala kako se Maja rastala od svog supruga Nenada Tatarinova s kojim ima sina Blooma. Ubrzo nakon toga snimila je spot za pjesmu "Nisam ja za male stvari" u kojem je glavnu ulogu odigrao Šime kojeg je televizijska publika upoznala kao Gospodina Savršenog u istoimenom RTL-ovom showu.

Od tada su nerazdvojni i često su zadnjih mjeseci snimljeni zajedno, ali nisu javno govorili o prirodi svoje veze. Prije nekoliko tjedana Maja je velikom feštom proslavila svoj 46. rođendan i tada je i Šime bio na fešti i nije se odvajao od Maje. Prije nekoliko mjeseci Maja je ispričala zašto je baš Šimu odabrala za svoj spot. - Mi smo stvarno Šimu pikirali kao frajera koji se zaista uklapa u nekakav vizual koji ja želim, ali ne samo ja jer ovo nije spot za mene, ovo je spot za gledatelje, pa sam razmišljala glavom drugih gledateljica... On izgleda tako malo talijanski, španjolski, mediteranski, ali ne hrvatsko mediteranski i nekako se spojio u taj istarski vibe. Ispalo je tako dobro da ni meni nije dobro! - rekla je kroz smijeh.