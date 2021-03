Maja Šuput objavila je video iz rodilišta: Treba mi kava

Maja Šuput u srijedu u poslijepodnevnim satima carskim rezom je u Petrovoj bolnici rodila dječaka dugačkog 48 cm i teškog 2900 grama. Pjevačica i njezin suprug Nenad Tatarinov još ne otkrivaju ime svog sina, ali već ranije su najavili kako neće biti domaće tradicionalno ime. Prvu sliku malenog na Instagramu je Maja objavila jučer, a sada je obožavateljima dala mali uvid kako joj izgledaju jutra sa sinom dok su još u rodilištu.

Foto: instagram

Objavila je rano jutros dva videa, na jednom je opet pokazala kako joj sin drži prst i napisala je: Vrijeme je za maženje. Na drugom videu poručila je kako joj treba kava. Tijekom cijele trudnoće Maja je bila aktivna i iako zbog pandemije koronavirusa nije imala glazbene nastupe redovito je išla na vježbanje za trudnice i radila je na svojim drugim projektima. Vodila je tako show "Tvoje lice zvuči poznato", radila je na svojoj liniji Majushka i samo nekoliko dana prije poroda najavila je i kako će uskoro na tržište izbaciti i liniju baby kozmetike. U intervju koji nam je dala prije par mjeseci Maja se prisjetila trenutka u kojem je saznala da je trudna.

- Koliko god da ste vi u životu spremni i koliko god to želite, onaj dan kad to saznate jednostavno upadnete u stanje šoka. Zablokirala sam, bila sam sama ujutro kod kuće i samo sam zanijemila. Tri dana trebala su mi da shvatim da je to istina i stalno sam mislila da je to neki san. Čekala sam muža da dođe po mene i tih sat vremena koliko sam ga čekala mislila sam da ću poludjeti od čekanja. - rekla nam je tada.