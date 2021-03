Manekenka progovorila o teškom djetinjstvu: 'Bila sam suicidalna, sramila sam se jer sam gej'

Manekenka Cara Delevingne (28) progovorila je o svom problematičnom odrastanju u podcastu holivudske glumice Gwyneth Paltrow (48).

"Odrastala sam u staromodnoj obitelji, nisam poznavala nikoga tko je gej. Nisam znala ni da to postoji. Nisam bila svjesna da sam zapravo homofobična. Pomisao na to da bih bila s partnerom istog spola gadila mi se", kazala je u emisiji. Prisjetila se i suicidalnih misli koje je imala u teškim trenucima:

"Sjećam se teške depresije i suicidalnih trenutaka života jer me bilo sram što sam gej. Ali to je sad dio mene koji volim i prihvaćam", pojasnila je slavna manekenka koja se danas identificira kao panseksualka, što znači da je privlače ljudi neovisno o spolu i seksualnoj opredijeljenosti. Iako danas to prihvaća, kaže da je njezina seksualnost nešto što se konstantno mijenja.

"Još uvijek postoji dio mene koji bi htio da sam hetero. Jako je to komplicirano", kazala je i dodala da je morala prihvatiti i da je androgena osoba. "Uvijek sam suosjećala s osobom koja je bila sa mnom. Jako je teško zadržati normalnost u takvoj vezi. Sad pokušavam svoj život držati u što većoj privatnosti jer javnost može uništiti puno stvari. Bila sam nesretna jer nisam bila iskrena prema sebi, pogotovo kao manekenka. Ja sam androgena osoba i ne uklapam se u kalup. Volim biti žena i srediti se, ali isto tako volim biti i grublji muškarac", zaključila je.

Cara je prošlih godina hodala s poznatim djevojkama kao što su glumica Michelle Rodriguez i pjevačica St Vincent, a prošle godine prekinula je s glumicom Ashley Banson. Osim poznatih žena, hodala je i s poznatim muškarcima kao što su glazbenici Jake Bugg i Harry Styles.