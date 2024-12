Luka Rajić i Borna Kotromanić imali su jedan od najskupljih razvoda, ona je otkrila što je nedostajalo njihovu odnosu

Brak Borne Kotromanić i Luke Rajića bio je jedno od najpoznatijih partnerstava na domaćoj javnoj sceni, koje je izazivalo veliku pažnju medija i javnosti. Ova veza, obilježena luksuzom i intrigantnim detaljima, održavala je status jednog od najkomentiranijih brakova u regiji.

Borna Kotromanić, poznata životna savjetnica, bila je u braku s Lukom Rajićem, jednim od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika i bivšim vlasnikom Dukata, jedne od najpoznatijih hrvatskih mliječnih industrija. Njihov brak sklopljen je u atmosferi visokog društvenog statusa i bogatstva, a par je ubrzo postao sinonim za glamur u hrvatskom društvu. Iako su živjeli život na visokoj nozi, njihova zajednička priča nije bila lišena izazova. Brak je trajao više od desetljeća, a iz te zajednice rodilo se troje djece, koja su postala središte njihovog obiteljskog života. Unatoč tome, razlike u karakterima i životnim prioritetima dovele su do raskola u njihovom odnosu.

Razvod Borne Kotromanić i Luke Rajića postao je glavna tema domaćih medija, a njihova privatnost bila je izložena javnosti više nego ikada. Prema izjavama koje su obje strane davale tijekom i nakon razvoda, pokušali su održati korektan odnos zbog dobrobiti svoje djece. Borna se nakon razvoda usredotočila na svoju karijeru u modi i dizajnu, dok je Luka nastavio razvijati svoje poslovne poduhvate, uključujući investicije izvan Hrvatske. Borna Kotromanić danas je poznata po svom nekonvencionalnom stilu i čvrstom stavu prema životu, dok Luka Rajić ostaje simbol poslovnog uspjeha u Hrvatskoj. Prije dvije godine u velikom intervjuu za časopis Story, Borna se osvrnula na svog bivšeg supruga.

FOTO Pogledajte gdje živi Blanka Vlašić

- Moj bivši suprug bio je i ostao ekstremno velik radnik koji je cijeli život posvetio poslu. I sigurno da sam u tom prostoru ja kao žena bila na drugom ili trećem mjestu jer on za naš odnos nije imao energije. Zato je i danas i većinu svog vremena bez životne partnerice. I danas mu je fokus samo na poslu pa je to njegov život. Posao je njegova beba, a on je za to platio enormnu cijenu odrekavši se puno toga u životu. Svi uspješni ljudi kao što su i Bill Gates i Warren Buffett plaćaju cijenu svog uspjeha. A tim ljudima koji uzimaju u usta mog bivšeg supruga mogu reći da Luka Rajić nije dangubio ni danima ni satima, jer od rane mladosti nije imao alternativu. Moja su djeca svjesna i zahvalna na tome što im je omogućeno da danas nakon života i školovanja u svijetu mogu biti dio očeva sustava. Posljednjih 30 godina kreira desetke tisuća radnih mjesta, njegove su kompanije među najrespektabilnijima u Hrvatskoj. Dok sam bila u braku s njim, nisam smjela voziti ni auto koji je bio u vlasništvu tvrtke, a kamoli, poput nekih, kupovati cipele ili torbice na taj račun - prisjetila se tada Borna Kotromanić.

FOTO Kate Middleton omiljena je članica kraljevske obitelji, ovo su njena najbolja izdanja

Ako se prisjetimo, Luka je Bornu upoznao u jednoj zagrebačkoj teretani, a u braku su bili od 1996. do 2008. godine. Vjenčali su se u Dubrovniku, nekoliko godina su živjeli u hrvatskoj metropoli pa se nakon toga preselili u Ženevu. Za njihov razvod se spominje da je bio jedan od najskupljih u Hrvatskoj.

VIDEO Ivana Kekin: Gledala sam Mjenjačnicu i rekla: Ovo je tip za kojeg ću se udati