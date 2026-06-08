Lu Dedić emotivnom se objavom prisjetila oca Matije na prvu godišnjicu njegove smrti

Na današnji dan prije godinu dana napustio nas je istaknuti glazbenik Matija Dedić. Dvorana Lisinski je u nedjelju organizirala cjelovečernji program posvećen Matiji koji je bio jedan od najvažnijih hrvatskih jazz-glazbenika. Program u sjećanje na Matiju Dedića održavat će se svake godine u Maloj dvorani, uz sudjelovanja njegovih bliskih kolega, suradnika, prijatelja i poštovatelja koji će Matiji i njegovu nasljeđu iskazati posebnu počast. Na godišnjicu njegove smrti emotivnu je poruku na svom Instagram profilu napisala i njegova kći Lu. Objavila je njihovu zajedničku fotografiju s jednog od nastupa i napisala je: Volim te. Kada joj je otac preminuo prošle godine napisala je dirljivu objavu u kojoj se prisjetila njihovih zajedničkih trenutaka i zahvalila mu je na dobroti i nježnosti.

"Nezamislivo je to da te više nema, da te više neću vidjeti, ali ostat ću jaka jer si se upravo mojoj snazi najviše divio. Uvijek si govorio da sam ja jaka lavica, a ti emotivna ribica. To su bile neke od naših omiljenih tema; astrologija, numerologija, misterije, teorije zavjere... teme koje smo satima razvlačili u tvojoj kuhinji uz kavu i cigarete. To sam, između ostalog, naslijedila od tebe; sanjarenje, bujnu, nezaustavljivu maštu i filozofiranje tragajući za širom slikom i dubljim značenjem svega oko nas. Hvala ti na svemu, na brizi, nježnosti i dobroti, na životu koji si mi omogućio i tijekom kojeg si me čuvao kao kap vode na dlanu, svoju kćerku jedinicu. Ispunit ću naše snove i učiniti te ponosnim, kao što si i ti mene učinio najponosnijom na svijetu jer sam odrastanjem shvatila i tvoju profesionalnu veličinu. Kao malo dijete sam te zvala majstore i eto, zaista si bio neponovljivi majstor u onome što si radio i iza sebe ostavio veliko glazbeno bogatstvo. U ovom, nažalost, prekratkom periodu koji smo proveli zajedno, stigli smo i profesionalno surađivati, na čemu sam beskrajno zahvalna ponajprije zbog toga što znam koliko te to ispunilo. Još jedanput, hvala ti na svemu, a sada odmori, tata moj", napisala je tada Lu.