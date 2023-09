Lovac Mladen Vukorepa potpuno kiksao u 'Potjeri', na ova pitanja nije znao točno odgovoriti

Večerašnja epizoda 'Potjere' bila je nevjerojatno zanimljiva. Naime, čini se da je lovac Mladen Vukorepa imao izrazito loš dan, jer jedan od inače teško pobjedivih lovaca - potpuno je kiksao.

I sam je primijetio još dok se borio s natjecateljima na ploči da se nada 'da će ga krenuti' no do kraja emisije to se nije dogodilo.

Naime, kada je bilo vrijeme za završnu potjeru u kojoj su sudjelovali Kristijan, Mirta i Domagoj, Mladen se nije uspio izboriti s kandidatima, koji ni sami nisu imali više od 14 koraka i točno je odgovorio samo na 10 pitanja.

Mladen, između ostalog, nije znao kada je potpisan Daytonski sporazum, točan odgovor je bio 1995., a nije znao ni da su Ben Stiller i Chris Rock posudili glasove životinjama u animiranom filmu Madagascar. Kandidati u osvojili 20.000 eura.

