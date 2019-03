Bili smo u kući Ljube Bebića: 'Puno sam se puta zaljubio, ali nikada ženio iz jednog razloga'

– Da sam ja znao da ćete vas dvije doći ovamo, k meni, raditi reportažu, ja bih se davno prije prijavio u Ljubav je na selu. Pa ja sam se u vas zaljubio na prvi pogled, a u vašu kolegicu na drugi. Vaša mi osobnost daje inspiraciju. Ja sam sretan čovjek! – dočekao nas je raširenih ruku gostoljubivi farmer i šarmer Ljubo Bebić, kojega gledamo u ovogodišnjoj sezoni RTL-ova showa. Posjetili smo ga u njegovim Desnama, pitoresknom, kamenom selu u blizini Metkovića.

Ponosan na pretke

– Evo ovo vam je kuća Luke Bebića, on mi je rođak, moj i njegov djed bili su braća. Luka je posadio maslinik gore, dolazi i radi. A ovo je moja kuća, iz koje je obitelj Bože Petrova, a u susjednom selu je kuća Miljenka Grgića, najboljeg američkog vinara i iz nje je moja baba, ona je Grguša – predstavlja nam svoje korijene Ljubo Bebić. Tu su kamena vodenica, napuštena kovačija i stara uljara u kojima su nekoć radili njegovi djedovi. Ljubo je vrlo ponosan na svoje pretke.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

– Stari su imali bijele konje i radnike, a i sami su puno radili. Poslao sam uzorke u Ameriku, radili su mi DNK analizu moje obitelji. Ja sam samo 20% Hrvat, a po 20% sam Nizozemac, Nijemac, Norvežanin i Eskim! Vidite kako imam oštre, kose oči, cijela obitelj ima. Mi smo 20.000 godina na ovim prostorima! – diči se Ljubo, koji je u životu svašta radio, bavio se poljoprivredom, ribarstvom, pituravao, ali rođen je, kaže za stand-up komičara.

Pitamo ga zašto se nije dosad oženio i kakva bi žena trebala biti da bi postala Ljubina supruga?

– Ja se nisam odlučio u životu oženiti jer, da bih se oženio, moram bih nekoga voljeti. Pošto sam puno čitao, školovao se i išao u visinu, nije lako naći ženu za mene. Trebala bi biti nježna, strastvena, iskrena, poštena, ali i lijepa, Boga mi. Plava ili crna, to mi nije bitno... Nije meni problem, lako je meni oženiti se. Ali gledam ove brakove oko sebe, putokaz su mi ovi koji su se oženili hahaha. Osim toga, za mene je žena princeza, umjetničko djelo, remek-djelo i, kad god moje oči padnu na nju, moram biti zadovoljan i sretan – romantičan je Ljubo. Zaljubljivao se u životu, i to više puta.

– Vidjela me jedna Njemica na TV-u, 10 dana me tražila dok me nije našla. Odveli su me s njom na večeru, poslije je došla k meni ovamo i rekla mi: “Evo me za dva mjeseca, doći ću i živjet ću ovdje.” Ima 130 stanova u Frankfurtu, udana je žena, ima 2-3 djece. Jednostavno, takvu ženu u životu nisam vidio. Sjedimo na večeri, ja pogledam vodu, ona mi lijeva vodu, ja pogledam vino, ona lijeva vino. Takva inteligencija, pet-šest jezika govori, obišla je cijeli svijet... Što ćeš, ona je jednostavno tuđa žena, ali ima osjećaj za kvalitetu – priča Ljubo i domeće kako je za njim iz Francuske svojedobno u Desne došlo šest Francuskinja. – Družili smo se dok sam radio u Francuskoj, one su padale od smijeha sa mnom, a otišao sam bez pozdrava. Naime, bilo me je sram pozvati ih u svoje selo jer nisam imao zahod u kući. One su znale da sam blizu Dubrovnika i pronašle su me. Ja sam došao u petak kući, a šest Francuskinja došlo je za mnom u ponedjeljak – kazuje Ljubo. Najbliže braku bio je prije 10-ak godina. U njega se zaljubila udovica, doktorica, bogata Čehinja.

Foto: RTL

–Živjela je ovdje sa mnom pet godina. Izuzeta žena. Prekrasna, najljepša na svijetu. Odvela me u Prag, tamo nas naručila kod matičara i kupila mi odijelo. Kada sam vidio dokle je to došlo, što ću ja s njom i njezinim problemima, imala je svoju djecu, zaključio sam da mi je moja sloboda milija i vratio sam se sam nazad – otkriva nam možda svoju najveću ljubav u životu.

S obzirom na bogato iskustvo, pitamo Ljubu za savjet koji bi uputio mladim momcima – kako osvojiti ženu?

Najviše ga vole babe

– Cijeli život, svaki dan, svaki sat, morate raditi na sebi. Bog vas je stvorio savršenim, a vi od sebe pravite degenerike. Nemojte se truditi da se drugima svidite, svidite se sebi! Napravite čovjeka od sebe. Svim koji ovo budu čitali govorim: čitajte Shakespeare, Jesenjina, Goethea, Fromma, Freuda, Junga, jer tko to nije pročitao, nema što tražiti u životu uopće. Jedino ako je neki Modrić, Ivanišević, Mamić ili što ja znam koji drugi talent, hahaha – savjetuje Ljubo. Za sebe kaže da je samonikla biljka. Naime, nekoliko adolescentskih godina proveo je u Domu za nezbrinutu djecu u Splitu. Roditelji nisu bili u stanju brinuti se o njemu. – Otac je napravio osmero djece, ali bolest, alkohol... Možda sam i zato svjesno odlučio, neću ponovno u pakao i nisam se ženio. Oni su me fizički napravili, ali nisu me odgajali. Moj ćaća je Shakespeare, Goethe, Jesenjin, Puškin, Tesla, ja sam čitao velikane. Onda Mozart, Beethoven, ja sam najbolje od njih izvlačio i prilagođavao sebi. Pročitao sam Fromma, Adlera, sve živo... Izgradio sam se kao kvalitetan čovjek – kaže Ljubo.

On je u dolinu Neretve, tvrdi, donio prve kivije, prve blejkove, vrstu šljive, prve somove i šarane. – Kivi sam donio iz Italije, Prodavao sam ih na tržnici u Metkoviću, kao afrodizijak. Ženama bih rekao: “Daj ovo mužu, bit će cijele noći na tebi.” I ona mi kaže: “Daj dva kila odmah.” Tako sam prodao sve i donio kući pune džepove para! – priznaje Ljubo da je znao precijeniti svoju rubu, kao i taj put s kivijima. Jako je zadovoljan što je nastupio u showu Ljubav je na selu, nakon kojega mu se, kaže, sve promijenilo. Zovu ga ljudi sa svih strana, obožavatelji se neprestano javljaju.

– Sve je eksplodiralo, nisam to očekivao. Ja na Facebooku dnevno imam 100 zahtjeva za prijateljstvo! Moram biti iskren, najviše me vole babe. Prijatelji se žale da im babe koje su išle spavati u 21 sad sada idu u ponoć jer čekaju Ljubu na televiziji – kroz smijeh će Ljubo. Ali, popularnost mu nije donijela samo zabavu. Ima tu i ozbiljnih poslovnih ponuda. Prije dva dana u Desnama ga je posjetila menadžerica jedne velike tvrtke iz Zagreba, ne smije otkriti koje. – Ponudila mi je snimanje reklame. Nismo još ništa potpisali. Vidjet ćemo... – tajnovit je Ljubo, koji nam jedino nije želio otkriti koja je od dama iz showa osvojila njegovo srce.

