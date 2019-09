Lijepa Tara drastično je promijenila imidž i odlično joj stoji ova promjena

Tara Thaller, zvijezda serije "Uspjeh" i pobjednica showa "Zvijezde pjevaju" nakon godišnjeg odmora odlučila se za promjenu.

Drastično je skratila kosu i potamnila boju kose, a svoj novi imidž podijelila je s pratiteljima na Instagramu. Ova talentirana 21-godišnja glumica ovo ljeto je boravila u New Yorku gdje je snimala film "The Saint of the impossible" i zbog te nove uloge opet nije otišla na prijemni na Akademiji dramskih umjetnosti jer je znala da će zbog snimanja filma dosta izostajati.

Od cilja da upiše Akademiju ne odustaje i kaže kako će taj san ostvariti. Tara je nedavno na Instagramu izazvala i pravo oduševljenje obožavatelja jednom zavodljivom fotografijom ali nisu uvijek komentari na društvenim mrežama pohvalni, ali Tara se zna nositi s takvim komentarima.

Foto: Instagram

- Ima ljubomornih i zločestih komentara, ali oni govore više o osobama koje su ih rekle. Jedan dan mi kažu da sam seksi, drugi dan da sam k*rva. To nisu konstruktivne kritike. Sigurna sam i ponosna na sebe - rekla je u intervju za 24 sata.