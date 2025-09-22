Naši Portali
BIVŠA KANDIDATKINJA

Liječnica iz 'Braka na prvu' objavila gnjusne komentare koje joj pišu pratitelji: 'Nisi ti doktorica, nego sponzoruša'

22.09.2025.
u 21:30

Na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Petra je objavila seriju fotografija koje su njezine pratitelje ostavile bez daha, ali ne zbog glamuroznih izdanja na koja su navikli, već zbog sirove i bolne iskrenosti. Podijelila je stvarne, gnjusne i duboko uvredljive komentare koje je dobivala tijekom godina, pokazujući tamnu stranu javnog života i interneta.

Poznata hrvatska liječnica i influencerica Petra Meštrić, koju je javnost upoznala u showu "Brak na prvu", odlučila je iskoristiti svoju platformu na društvenim mrežama za podizanje svijesti o gorućem problemu koji pogađa žene diljem svijeta. Na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Petra je objavila seriju fotografija koje su njezine pratitelje ostavile bez daha, ali ne zbog glamuroznih izdanja na koja su navikli, već zbog sirove i bolne iskrenosti. Podijelila je stvarne, gnjusne i duboko uvredljive komentare koje je dobivala tijekom godina, pokazujući tamnu stranu javnog života i interneta.

Objava, koja je u kratkom roku prikupila tisuće reakcija, sastoji se od niza Petrinih fotografija iz različitih životnih situacija – od opuštanja u jacuzziju i uživanja u restoranu, do radnog okruženja u liječničkoj ordinaciji. Međutim, idilične prizore narušavaju brutalni tekstualni natpisi koji lebde preko slika. Riječi poput "Glupačo.", "Bolje da šutiš i kuhaš.", "Izgledaš ko lutka bez mozga." i "Da nemaš tijelo, nitko te ne bi primijetio." samo su neki od primjera verbalnog zlostavljanja s kojim se ova mlada i uspješna žena suočava.

Posebno su bolni komentari koji pokušavaju omalovažiti njezin profesionalni uspjeh i svesti je isključivo na fizički izgled. Uvrede poput "Imaš noge za šipku, a ne za ordinaciju." i "Nisi ti doktorica, nego sponzoruša." zadiru u samu srž njezina identiteta, pokušavajući izbrisati godine truda, učenja i odricanja koje je uložila u svoju medicinsku karijeru. Upravo je fotografija na kojoj Petra pozira u liječničkoj kuti, s osmijehom na licu, dok iznad nje stoji optužba da je "sponzoruša", izazvala najviše zgražanja među njezinim pratiteljima.

"Riječi bole. Možda ne ostavljaju modrice, ali ostavljaju ožiljke koje nosimo godinama," započela je Petra svoju emotivnu ispovijest u opisu objave. "Ovo su stvarni hejterski komentari koje žene svakodnevno dobivaju – na ulici, u obitelji, na poslu, na internetu. Ovo su komentari koje sam ja dobila, kroz godine."

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
1/102

Naglasila je da verbalno nasilje jest nasilje te da vrijeđanje, omalovažavanje i ismijavanje ostavljaju duboke tragove. "Danas je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Stojim uz sve žene koje su proživjele nasilje i govorim glasno: Dosta je. Nijedna uvreda nije opravdana. Šutnja nikad nije rješenje," poručila je hrabro. Svoju je poruku završila riječima ohrabrenja za sve žene koje se prepoznaju u njezinoj priči: "Nisi sama. Postoje udruge, stručnjaci i ljudi koji će ti pomoći. Tvoje dostojanstvo i sigurnost uvijek su važniji od tuđih riječi."

Ispod njezine hrabre objave pokrenula se lavina komentara podrške. Pratitelji i prijatelji nisu skrivali šok i gnušanje nad pročitanim uvredama, ali su istovremeno izrazili divljenje prema Petrinoj snazi. "BRAVO Petra!", "Svašta, ne mogu vjerovati da je to baš tako, puno neostvarenih ljudi, ljubomora i zatvaranje u svoj svijet donosi baš nešto ovako", "Moj otac mi je uvijek govorio-,i zavist treba zaslužiti-… Zavidni ljudi su bolesni", samo su neke od poruka. Jedan od komentara posebno se istaknuo: "Ma j**ite im mater. To da ima mozga bavilo bi se svojim životom a ne tuđim. Budi ponosna na ono što si do sada postigla, vjerujem da ti ništa nije palo s neba. A zlih jezika je uvik bilo i bit će. Svugdi a pogotovo na Balkanu naći će ti manu iz jednostavnog razloga što si žena. Glavu gore i samo naprid."

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga
1/31
