Lidija iz "Braka na prvu" ima novog dečka i uopće ne žali za Alenom!

Tijekom realityja "Brak na prvu" Lidija Stević i Alen Topić nisu mogli zajednički jezik te je gotovo svaka epizoda završila s njihovom svađom. Oni u sociološkom eksperimentu nisu uspjeli, ail Lidija se na društvenim mrežama pohvalila novim muškarcem u životu.

- Prije nekoliko dana bila sam u šetnji s Mini na našem uobičajenom mjestu. Tamo je bio muškarac koji je isto šetao svog psa. Bio je visok, tamnokos i mršav u Adidas hudici. Imao je predivnu kosu i pametno, zanimljivo lice. Igrao se sa svojim psom. Eto, to je moj tip, pomislila sam. Bože, kako sam prevrtljiva. Još jutros sam mislila da će mi se teško netko svidjeti, a samo par sati kasnije razmišljam o tom nepoznatom muškarcu - započela je učiteljica objavu na Instagramu i potom nastavila:

- Što hoću? Hoću priču. Hoću veliku inspirativnu priču o neudanoj, zaposlenoj ženi koja susreće muškarca svojih snova i uda se za njega. Dobije veliki prsten i veliku kuću, dražesnu dječicu i živi sretno do kraja života. Ali priče nisu stvarnost, bez obzira koliko mi to željeli. I to nije strašno - dodala je.

- Otkrili smo da nam psi imaju rođendan na gotovo isti datum i da smo oboje trenirali gimnastiku kao mali. Na kraju je rekao 'Možda nije dovoljno da bi se na tome temeljila veza, ali za početak je dobro. Smijem li te pozvati na kavu?'. Te večeri smo bili na kavi. I stvari su se nizale jedna za drugom. Sad jedino mogu reći da su moji prijatelji jako sretni zbog mene, a mama me davi cvjetnim sadnicama. Ali to je, naravno druga priča - priznala je Lidija.

Podsjetimo, Lidija Stević u showu 'Brak na prvu' na slijepo se udala za Alena Topića, a njihov odnos bio je pun tenzija od samog početka stoga mnoge nije ni začudilo što na kraju ovog sociološkog eksperimenta Lidija i Alen nisu ostali zajedno. Najturbulentniji par u showu u finalu je kratko i jasno okarakterizirao svoju vezu u stvarnom životu: „Mi smo dobro, ali nNetom prije same finalne emisije Lidija se oglasila i na svom Instagramu znakovitom porukom. - Ogradom se prijeći pristup na teritorij koji smatraš svojim vlasništvom. A budući sa svojim vlasništvom možeš raditi što te volja,potpuno je nevažno što o tvojim ogradama misle drugi. Svakog drznika koji se usudi ponašati kao da tvoje ograde ne postoje,slobodan si izbaciti bez ikakvog objašnjenja. Neke su ograde potrebne,a neke nisu. Previše ograda zaustavit će neprijatelje,ali i prijatelje da uđu. A postoje i ljudi koji nemaju nikakve ograde. S takvima treba biti posebno oprezan. Njihov je privatni život javno vlasništvo,a ako ih pustiš u svoj i tvoj će ubrzo postati takav - napisala je Lidija koja na svom profilu ima i nekoliko fotografija s ostalim kandidatima iz showa među kojima je i ona s Alenom. Bivši 'supružnici' zajedno su tijekom showa posjetili ZOO u Zagrebu, a Lidija je tom prigodom objavila fotografiju s Alenom uz koji je dala naslutiti kako ne može prijeći preko njegovih mana.

