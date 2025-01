Lepa Brena progovorila o nezgodi u Zagrebu: 'Od šoka nisam mogla spavati'

iz 'Dobro jutro, Hrvatska'

Maja Ciglenečki otkrila koliko ima kg i koliko je visoka: U svakoj trudnoći sam dobila 30 kg, a ovako sam ih skinula

Ja sam u svakoj trudnoći dobila gotovo 30 kg - komentirala je, a snimateljica ju je pitala kako je to uspjela skinuti. - Nisam spavala, malo sam jela i to sve ono što nosi život s malom bebom i to je to. Nije to bilo ništa planski, to je sve bilo ovak'... - zaključila je Ciglenečki.