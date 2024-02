Lepa Brena ima sestru za koju malo ljudi zna, a prošle je godine doživjela veliku tragediju

Lepa Brena (63) ima bogatu glazbenu karijeru o kojoj se svaki detalj zna, ali isto ne vrijedi za njenu obitelj. Pjevačica, pravog imena Fahreta Jahić, ima brata Faruka i sestru Faketu koju od milja često zove Fara. Inače, Faketa Jahić živi u Kanadi s dvije kćeri, a u rujnu prošle godine preminuo joj je suprug Zoran Stojanović. Na svom Facebook profilu često objavljuje videozapise u kojima uživa sa svojom obitelji pa je tako u lipnju prošle godine objavila kako joj se udala i jedina kći.

Posljednji put sestre su viđene zajedno na premijeri predstave Lepa Brena Project u Zagrebu gdje su se zajedno fotografirale i družile s bivšim predsjednikom Republike Hrvatske Stjepanom Mesićem. Fara se pojavila 2021. godine i na jednom koncertu Lepe Brene u Bosni i Hercegovini gdje je došla podržati sestru na pozornici.

Sestre se ne viđaju često zbog velike udaljenosti, ali znaju zajedno putovati diljem svijeta i ljetovati pa su tako prije dvije godine plovile Jadranom na luksuznoj jahti.

- Otkako znam za sebe, naša majka je lijepo pjevala sevdalinke. Bila sam hiperaktivno dijete, pa su me roditelji, jednako kao i brata i sestru, usmjeravali na sportske aktivnosti, a mi smo, ustvari, najviše uživale pjevajući. Sestra Faketa je tako počela pjevati prije mene, potom je to učinio moj brat Faruk, a tek onda ja. I to pod utjecajem profesorice glazbenog odgoja Radmile Ćorović. Faketa i ja smo odrasle slušajući glazbu s festivala poput Ilidže, Opatijskog, Beogradskog proljeća..." - rekla je jednom prilikom Brena.

Za razliku od Fare koja nije toliko medijski eksponirana, brat Faruk pojavio se u srpskoj inačici showa "Nikad nije kasno" u kojem nastupaju stariji od 40 godina gdje pokazuju svoje pjevačke sposobnosti. Faruk je oduševio gledatelje kao i kada je 2014. nastupao sa sestrom Fahretom u emisiji "Veče sa Lepom Brenom" gdje su otpjevali duet "Oj, Safete, Sajo, Sarajlijo".

Podsjetimo, Lepa Brena najavila je i četvrti koncert u zagrebačkoj Areni u prosincu ove godine. – To su sjajne vijesti i baš sam sretna! Puno hvala svima koji su kupili karte, koji me vole i podržavaju i koji će doći vidjeti spektakl koji pripremamo, a koji i zaslužuju i očekuju. Bit će to stvarno nešto posebno, jedva čekam izaći pred svoju publiku – poručila je pjevačica svojim obožavateljima.

– Kako kaže Doris Dragović? Malo mi za sriću triba? – dodala je i zapjevala veliki hit naše pjevačice u eteru Extra FM-a.

