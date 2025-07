Legendarni glazbenik održao oproštajni koncert jer zbog teške dijagnoze više ne može hodati

U subotu je u Birminghamu održan oproštajni koncert Ozzyja Osbournea i Black Sabbatha, velikana heavy metal glazbe, pod nazivom "Povratak na početak". Ponovno okupljanje benda nakon 20 godina razveselilo je brojne fanove koji članove ovog benda nazivaju i herojima radničke klase. Koncert je završio s pet pjesama Sabbatha, a prije toga Ozzy je otpjevao četiri svoje pjesme iz samostalne karijere, a ranije su nastupali i Metallica, Guns N Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons i Mastodon. Osbourne, Geezer Butler i Bill Ward zajedno su svirali najveće hitove kao što su ''War Pigs'', ''Iron Man'' i ''Paranoid'', dok je Ozzy s dugogodišnjim suradnikom Zakkom Wyldeom pjevao i "I Don't Know," "Mr. Crowley," "Suicide Solution," "Mama I'm Coming Home" te "Crazy Train." Na koncertu je bilo 42.000 posjetitelja, a među njima je bio i glumac Jason Momoa ("Minecraft", "Igra prijestolja"), koji je također bio i domaćin ove manifestacije.

Ozzy Osbourne, danas 76-godišnjak koji se bori s Parkinsonovom bolešću, koncert je proveo u fotelji u obliku šišmiša, no obožavatelji se, s obzirom na sve okolnosti, slažu da je zvučao odlično, možda najbolje dok je pjevao jedan od svojih najvećih hitova – jezivu pjesmu "Iron Man". Naravno, daleko je to od Ozzyja koji je na koncertima grizao glavu šišmišu u punoj snazi dok mu je energiju davala velika količina kokaina koju je tada konzumirao. Rođen 3. prosinca 1948. upravo u gradu u kojem je održao svoj posljednji koncert, već s 15 godina napustio je školu i počeo raditi neke slabo plaćene poslove. Činio je i neke sitne zločine pa je sa 17 godina već ležao u zatvoru zbog krađe. Nakon što je pušten na slobodu, pjevao je u lokalnim rock bendovima, dok konačno nije osnovao vlastiti pod nazivom Earth, s gitaristom Tonyjem Iommijem. No da bi izbjegli zabunu s obzirom na to da je postojao još jedan bend s tim imenom, preimenovali su se u Black Sabbath, po starom filmu u kojem je glumio Boris Karloff. Prvi album izašao im je 1970. godine i brzo je postao favorit među britanskom i američkom publikom koja se zaželjela malo mračnijeg zvuka. Bend je izdavao nove albume tijekom 70-ih, osim 1974., a četiri godine kasnije Ozzy je napustio Black Sabbath.

Prolazio je kroz period očaja tijekom kojeg je uzimao droge, što je dovelo do razvoda od njegove prve žene Thelme Mayfair. Nikada se nije libio govoriti o svojoj ovisničkoj prošlosti pa je tako zabilježeno mnogo anegdota koje je ispričao tijekom godina. Jedna je posebno rado prepričavana među fanovima. Naime, pjevač je bio u Americi te je rekao kako su mu tamo često u piće ubacivali LSD. – Nije me bilo briga, znao sam konzumirati 10 naljepnica odjednom. No kada sam stigao u Englesku i uzeo 10, završio sam na polju i razgovarao s konjem oko sat vremena. Na kraju, konj se okrenuo i rekao mi je da odj***. To je bilo to za mene – prisjetio se. Ova se priča može činiti i simpatičnom, no jedna druga potpuno je nevjerojatna. Ozzy je detaljno objasnio kako je razbjesnio svoju obitelj. – Jako sam se drogirao, a njima je puknuo film kada sam upucao naše mačke. Imali smo 17 mačaka, a ja sam poludio i sve sam ih propucao. Supruga me našla ispod klavira u bijelom odijelu. U jednoj ruci imao sam pušku, a u drugoj nož. Nakon razvoda od Mayfair Ozzy je upoznao Sharon Arden, koja mu je ubrzo postala druga supruga. Ona mu je dala vjetar u leđa da postane solo izvođač.

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga

Brzo je uslijedio veliki hit singl "Crazy Train", koji se našao na albumu ''Blizzard of Ozz'' iz 1980., a zatim i jednako dobro prihvaćen ''Diary of a Madman'', koji je u prodaju pušten 1981. ''Mama I'm Coming Home'' s albuma ''No More Tears'' postala je prva njegova solo pjesma koja je ušla u Top 40, a Grammy za najbolju metal izvedbu dobio je 1993. za izvedbu pjesme "I Don't Want to Change the World."

Iako je rekao da će se povući u mirovinu 1992., nastavio je raditi. Osnovao je i festival Ozzfest, a pred kraj 90-ih ponovno je okupio članove Sabbatha te su dobili Grammy za najbolju metal izvedbu za pjesmu "Iron Man". Ipak, mainstream slavu doživio je 2001. godine kada se na MTV-u počeo prikazivati "The Osbournes", reality show o njegovoj obitelji u kojem su sudjelovali on, njegova supruga Sharon, kći Kelly i sin Jack. Uz njih Ozzy ima i kćer Amy, koja se nikada nije htjela medijski eksponirati niti je sudjelovala u showu. Osbourneovi su bili TV fenomen zbog kojih su mnogi bili prikovani za TV, a na tragu kojih su nastali brojni obiteljski realityji, pa tako i naši "Dvornikovi". Bez obzira na sve to nastavio je snimati glazbu. Godine 2019. uspio se opet približiti i mlađim generacijama kada je snimio pjesmu "Take What You Want'' s reperom Post Maloneom, a 2022. dobio i Grammy za najbolji rock album, ''Patient Number 9''. Prošle godine, s druge strane, ušao je u Rock and Roll kuću slavnih kao solo izvođač. Ove godine otkrio je da zbog Parkinsonove bolesti više ne može hodati, no fanove je umirio riječima: – Odj***te, daleko sam od toga da budem jednom nogom u grobu.