U Zagrebu je održan Festival poezije, glazbe i mode 'U korak s poezijom'

U prepunom zagrebačkom klubu Cadillac održan je Festival poezije, glazbe i mode "U korak s poezijom", u organizaciji modne udruge RS Fashion Modelling. Autorica i voditeljica festivala te predsjednica udruge je dramska glumica Senka Rupić. Program je otvoren modnom revijom najmlađih polaznika RS Fashion Modellinga, a publici su se predstavile i finalistice izbora Top Teen Model 2026, Patricia Kovačević, Melani Šćuric i Iva Vuković. One su ujedno otvorile i natjecateljski dio programa za senior modele.

Posebnu pozornost privukao je izbor Senior Top Model, koji je dio pilot-projekta modnih radionica za osobe starije od 40 godina. Cilj projekta je poticanje aktivnog i kvalitetnog života kroz edukaciju i druženje u svijetu modelinga. U mlađoj dobnoj skupini (30 do 60 godina) titulu Senior Top Model osvojila je Martina Kranjec, priznanje New Look pripalo je Almi Tudić, dok je lentu Touche Model ponijela Zorica Djukić. Među muškarcima pobjednik je bio Antun Palčić. U skupini 60+ titulom Senior Top Model okrunjena je Veronika Sajko, New Look osvojila je Zinka Mujezinović, a među muškim natjecateljima najbolji je bio Ljudevit Gračanin. Predsjednica stručnog žirija za izbor modela bila je pjesnikinja i publicistica Slava Božičević, uz članove Hasana Džinića, Višnju Milek, Krunu Kreka i Marinu Milić. Glazbeni gost večeri bio je Walter Neugebauer, koji je svojim nastupom dodatno obogatio festivalski program.

U drugom dijelu večeri održano je pjesničko natjecanje na kojem su svoje radove predstavili autori iz više hrvatskih gradova. Stručnim žirijem predsjedao je župnik Župe sv. Leopolda Mandića Željko Lovrić, a članovi su bili Shenida Bilalli, prof. dr. sc. Stjepan Blazanović i Dražen Stjepandić. Prvu nagradu za najbolju pjesmu osvojila je Ljiljana Marković s pjesmom "Kamo je otišla ljubav". Drugo mjesto pripalo je kantautoru Gordanu Nogiću za pjesmu "Jesi li to bila ti?", dok su treće mjesto podijelili Jasenka Marija Leko s pjesmom "Debljina" i Boris Vojković s pjesmom "Voljena". Festival je okupio brojne ljubitelje poezije, glazbe i mode te još jednom potvrdio svoj cilj povezivanja različitih umjetničkih izričaja u večeri ispunjenoj kreativnošću, druženjem i pozitivnom atmosferom.