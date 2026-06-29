Jacques Houdek pokazao svog nasljednika. Nakon njegovog rođenja donio je tešku odluku

"Gospodin Glas" Jacques Houdek (45) pridružio se splitskoj glazbenoj divi Zorica Kondža na pozornici u jedinstvenom i monumentalnom ambijentu Galerije Meštrović, gdje je u sklopu najpoznatijeg ljetnog festivala Melodije Jadrana obilježeno 40 godina njezine impresivne glazbene karijere. Publika je imala priliku uživati u večeri ispunjenoj emocijama, nostalgijom i snažnim vokalnim izvedbama koje su obilježile domaću glazbenu scenu. Poseban trenutak večeri bio je zajednički nastup Houdeka i Kondže, koji su izveli emotivni duet "Ti si moj san", izazvavši snažne ovacije publike. Njihova interpretacija dodatno je naglasila glazbenu povezanost i međusobno poštovanje dvaju izvođača različitih generacija.

Foto: Instagram

Uoči koncerta, Houdek se oglasio i na društvenim mrežama, gdje je putem Instagram priča podijelio trenutke svog dolaska u Split. Objavio je i video iz automobila, a pažnju pratitelja posebno je privukao kadar u kojem mu vrata otvara njegov trinaestogodišnji sin David, koji je pokazao zavidnu razinu odgoja i manira. David je mlađi od dvoje djece koje Jacques ima sa suprugom Brigitom. Nakon njegova rođenja pjevač je napravio privremenu pauzu u karijeri te se na gotovo dvije i pol godine povukao sa scene kako bi se u potpunosti posvetio obitelji. Par je prvo dijete, kćer Sofiju, dobio godinu dana nakon vjenčanja, 2006. godine.

FOTO Jelenu Rozgu na nastupu bodrio Ivan Huljić, njegov izraz lica govori više od tisuću riječi

O svojoj djeci, koja su mu, kako često ističe, najveći životni ponos, Houdek je nedavno govorio i za magazin Story, otkrivši njihove interese i talente. "Jako su talentirani. David je u posljednje vrijeme opet počeo svirati gitaru. Od njega možda još nešto očekujem u glazbenom smislu. Sad planira i oformiti bend. A Sofia ima najbolji glas koji sam u životu čuo, dramski sopran. Usporedio bih je s Adele. Glas joj je i puno snažniji od mog, ali ne želi pjevati. Nije fascinirana glazbom u smislu profesionalnog bavljenja njome. Bavi se šminkanjem, ona je kozmetičarka i vizažistica te ima neke svoje interese. Ali je jako veliki fan glazbe. Mislim da klinci nikad nisu fascinirani onim što roditelji rade, to im je valjda najdosadniji posao", rekao je Jacques.