Legendarni Del Boy iz 'Mućki' objavio video nakon operacije i oduševio obožavatelje

Glumac David Jason kojeg publika obožava zbog legendarne uloge Dereka 'Del Boya' Trottera u kultnoj seriji "Mućke" oporavlja se nakon operacije kuka. Zbog ovih zdravstvenih problema ovog kolovoza nije mogao biti prisutan na okupljanju obožavatelje ove BBC-eve serije, u kojoj je glumio od 1981.godine, pa je taj skup odgođen za siječanj iduće godine kada bi se 83-godišnji glumac trebao u potpunosti oporaviti.

Novosti o svom zdravstvenom stanju podijelio je na društvenoj mreži X, nekada poznatoj kao i Twitter, gdje je objavio video u kojem hoda uz pomoć štaka dok u pozadini svira naslovna pjesma iz filma "Rocky" i zatim Jason u jednom trenu odbacuje štake i hoda bez njih te u maniri Rockya pokazuje boksačke pokrete. Ovaj video oduševio je njegove brojne obožavatelje. - Sjajno! Del je još uvijek u naponu snage. Čestitam na ozdravljenju. Drago nam je što si se vratio na društvene mreže, nedostajao si nam. Želim ti dug život. Legenda se oporavlja - napisali su mu brojni obožavatelji. Ranije ove godine, David je zbog zdravlja odustao od dolaska na konvenciju obožavatelja 'Mućki" koja se trebala održati u Milton Keynesu. - Jako mi je žao što vas moram razočarati, ali moramo promijeniti datum nadolazeće konvencije "Mućki" zbog mog zdravstvenog stanja. Nažalost, upravo su mi rekli da mi treba ugraditi novi bionički dio tijela. Neću vam reći koji je to dio, jer ćete ga svi poželjeti imati - obavijestio je Jason ranije ove godine publiku.

Rodio se 2. veljače 1940. kao David White u Edmontonu, a iako je po struci električar glumom se počeo baviti 1964. godine. Najpoznatiji je po ulozi Del Boya u kultnoj seriji 'Mućke'. Ulogu koja mu je obilježila karijeru dobio je u zrelim, 40-im godinama i izokrenula mu je život naglavačke. O tome kako je Del Boy ušao u njegov život, anegdotama sa snimanja, što mu je rekla kraljica Elizabeta kada ga je proglasila vitezom, što je prišapnuo kćeri kada ju je u svojoj 61. godini doveo kući iz rodilišta...

