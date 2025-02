Preminula je naša poznata radijska voditeljica, kolege se opraštaju: Snivaj mirno, najdraža Eli

Dugogodišnja pazinska novinarka i urednica s Radio Istre Eliana Batagelj je preminula, a njezini kolege s radija ovu su informaciju podijelili na društvenim mrežama i emotivno su se oprostili od drage kolegice. - Snivaj mirno, najdraža Eli, ostaješ u našim srcima zauvijek. Hvala ti na svim zajedničkim trenucima, profesionalnosti i znanju koje si nam nesebično prenosila, otvorenosti i vedrini kojom si inspirirala našu redakciju.. Tvoja radijska obitelj. - piše u Facebook objavi. Njezina je radijska karijera počela 1991. godine na Radio Pazinu, a potom 1998. godine, prelazi u pazinsku Nezavisnu istarsku televiziju (današnju TV Istru), gdje sudjeluje u postavljanju programa i postaje glavna urednica. Na televiziji je radila 19 godina i vratila se nakon toga svojoj prvoj ljubavi - radiju i nastavila je karijeru na Radio Istri sve do smrti. Prije šest godina Eliana je osvojila prestižnu nagradu Hrvatske udruge radijskih djelatnika "Zlatni mikrofon" za radijsku emisiju "Ponedjeljkom otvoreno" koja je niz godina svakog ponedjeljka u 17.30 sati progovarala o lokalnim problemima i projektima, uvijek s kompetentnim sugovornicima.

- Kako sam razmišljala, u Hrvatskoj ni nema nekakvih nagrada u medijima, tu je recimo HND, ali nema ih puno i to nije dobro. Trebali bismo više vrednovati među sobom jer tek sada kad sam je dobila, vidjela sam kako je to lijepo. Jako su me obradovali. Definitivno je nekakav poticaj i osjećaš se priznato u struci, čak i nevezano za konkretnu emisiju. Jako mi je drago i zbog radija u kojemu radim budući da je to jedna od rijetkih radio postaja koja je relativno mala, a izuzetno dobro posluje, i financijski. Uspjela je postići da od male sredine postane jedna od najslušanijih u Hrvatskoj, rekla bih među sedam najslušanijih, što je teško postići s obzirom na konkurenciju s Otvorenog i Narodnog radija - ispričala nam je Eliana 2019. godine kada je osvojila nagradu.

Po struci je bila profesorica hrvatskog jezika i književnosti i tada je u razgovoru za Večernji ispričala i svoja sjećanja s početka svoje karijere. - To je bilo ratno vrijeme i tada su se još bojali, ako se odašiljač granatira, da će Istra ostati medijski odcijepljena i onda su osnovali Radio Pazin kao lokalni radio s lokalnim odašiljačem. Tako sam počela i učila i tu sam se zadržala sedam godina - otkrila nam je.