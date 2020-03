Lana Klingor zaboravila je suprugu čestitati rođendan, a onda se javio i on

Bivšu pjevačicu i vlasnicu PR agencije Lanu Klingor Mihić gledamo u showu Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato" u kojem je u emisiji emitiranoj u nedjelju i pobijedila svojom transformacijom u Demi Lovato i Luisa Fonsija.

Paralelno sa snimanjima Lana radi i na svom projektu "sLANA KUHArica" uz to svaki dan je čekaju i obiteljske obveze pa ne čudi što je u tom silnom ludilu i obvezama zaboravila suprugu Anti Mihiću čestitati rođendan.

- Ustala sam lijepo u 6, obukla se i popila kavu s mužem. Gledao me predivno i zaljubljeno, kao i uvijek. Sjela sam u auto i otišla snimati. Na autoputu me presjeklo kad sam shvatila da nisam čestitala svom čovjeku 40. rođendan. Ja sam idiot. Kad me ostavi, sve ću razumjet. Oprosti mi, ljubavi, sve ću nadoknaditi. Sretan ti taj veliki 40.- priznala je Lana u objavi na Facebooku.

Foto: Facebook

Suprug Ante je njezinu objavu komentirao i u šaljivom tonu napisao: A zaboravila si napisati kako si me kritizirala da ne znam ni ustati. Da budim dijete i da te to živcira ... I kavu sam ti skuhao. Dodao je i kako ga je nazvala iz automobila kad je shvatila da mu je zaboravila čestitati. Lana i Ante cijelu stvar su okrenuli na zezanciju, a to su, sudeći po komentarima u ovoj objavi, brzo prihvatili i njihovi prijatelji koji su Anti čestitali rođendan.