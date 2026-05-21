Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' raznježili obožavatelje novom fotografijom: Kako ste medeni

"Ajme Gospe moja, ljubav s neba vas obasjala. Kako ste medeni. Zračite predivnim emocijama. Tako ste usklađeni i zračite zaljubljeno. Kako ste lijep par", ovo su bili samo neki od komentara ispod nove objave Kaje i Karla iz "Gospodina Savršenog" na društvenim mrežama. Modno usklađeni pozirali su kao uzvanici na jednom vjenčanju, a Kaja je uz opis fotografije napisala kako slavi ljubav sa svojom voljenom osobom. Gledatelji showa "Gospodin Savršeni" navijali su za uspjeh njihove veze, a sudeći po Kajinim i Karlovim objava na društvenim mrežama zadnjih tjedana njihov odnos je i dalje iskren i ispunjen ljubavlju.

Gospodin Savršeni par Kaja Casar i Karlo Godec nastavljaju uživati u svojoj vezi i nakon završetka showa u kojem su osvojili simpatije publike. Da njihova ljubavna priča i dalje ide u ozbiljnom smjeru, Kaja je pokazala i jednom objavom na TikToku koja je oduševila njihove pratitelje. U videu, snimljenom u elegantnom crno-bijelom tonu, izmjenjuju se nježni i intimni trenuci para, a romantična atmosfera dodatno je naglašena estetikom same snimke. Otkako je Karlo u finalu pete sezone odabrao 27-godišnju Slovenku, influencericu i instruktoricu surfanja, njihova je veza pod budnim okom javnosti. Gledatelji koji su ih pratili tijekom snimanja na Kreti sada s velikim zanimanjem prate i njihove objave na društvenim mrežama.

Objava je u kratkom roku prikupila više od 217 tisuća pregleda i oko 15 tisuća lajkova, a komentari pratitelja puni su komplimenata. “Prelijepi par”, “Tako divni” i “Najsretniji” samo su neke od poruka koje su im ostavili fanovi iz cijele regije. Nakon završetka showa Kaja je donijela nekoliko velikih životnih odluka. Zbog ljubavi prema Karlu preselila se s Tenerifa u Zagreb, a uz novu adresu odlučila se i na promjenu izgleda. Potamnila je kosu, a nova boja mnogima je djelovala odvažnije i zrelije, baš poput životnih poteza koje je napravila posljednjih mjeseci.