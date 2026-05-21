Iznenadna smrt pjevačice (34) i danas je misterij: Dodatnu jezu izaziva njezina posljednja objava

Vijest o smrti Ance Pop, srpske pjevačice porijeklom iz Rumunjske, potresla je regiju u prosincu 2018. godine. Pjevačica je pronađena mrtva nakon što je njezin automobil iz nepoznatih razloga sletio u ledeni Dunav na jugozapadu Rumunjske. Njezin nestanak prijavila je sestra, zabrinuta jer se Anca nije pojavila u obiteljskoj kući. Nakon višesatne potrage, ronioci su locirali potopljeno vozilo s beživotnim tijelom 34-godišnje umjetnice, a okolnosti nesreće nikada nisu posve razjašnjene.

Jezivu notu cijeloj priči daje simbolika Dunava u njezinom životu. Rijeka u kojoj je skončala bila je ista ona preko koje je kao trogodišnjakinja s obitelji pobjegla od brutalnog režima Nicolaea Ceaușescua. Dok su prelazili rijeku, vojnici su pucali na njih, a Anca je kasnije pričala kako je tadašnja Jugoslavija za njih bila "raj". Dodatnu jezu izaziva i njezina posljednja objava na Instagramu, fotografija na kojoj pozira upravo uz obalu Dunava.

Nakon bijega i odrastanja u Kanadi, glazba je postala njezin život. Prijelomni trenutak karijere dogodio se 2008. kada je upoznala Gorana Bregovića. Impresioniran njezinom energijom, započeo je suradnju s njom, a Anca je napisala pjesme za njegov album "Champagne for Gypsies". Suradnja koja ju je proslavila na Balkanu bila je moderna verzija legendarne pjesme "Đurđevdan", nazvana "Ederlezi", koja je postala veliki hit.

Anca je bila poznata kao osoba koja ruši glazbene granice, spajajući balkanski melos s popom. U konzervativnoj rumunjskoj sredini otvoreno je govorila o svojoj biseksualnosti i vezi sa ženom, ističući da vjeruje u slobodnu ljubav. Zanimala ju je i duhovnost pa je putovala svijetom tražeći inspiraciju. Njezina obećavajuća međunarodna karijera naglo je prekinuta. Iako je službeni uzrok smrti prometna nesreća, misterij i simbolika Dunava zauvijek su je upisali u legendu.

