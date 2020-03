Gledatelji bijesni na Gabrijelu: 'Odvratna je, zlobna i pokvarena. Bilo bi me sramota da mi je kći'

Teške riječi padale su na završnom tulumu 12. sezone showa 'Ljubav je na selu'. Umjesto idiličnih ljubavnih priča gledatelji su imali priliku vidjeti buran okršaj između najmlađeg farmera Josipa i njegove zlatne djevojke Gabrijele.

Nakon što su se svi farmeri okupili na tulumu Gabi je Josipa pozvala na stranu da mu kaže da je čula kako Josip priča okolo da su ona i on zajedno. ''Kao prvo, želim znati koliko smo mi zajedno?'', upitala ga je Gabi. ''Ja to nisam rekao, ja sam samo rekao da smo mi prijatelji'', rekao je Josip, a Gabi mu je zaprijetila da ako još jednom čuje takve laži da će mu zašiti usta. Josipu se nije svidjela Gabrielina agresivnost pa je otišao. ''Ja sam normalan dečko, miran, zabavan, a ona to nikad neće skužiti'', rekao je Josip, a Hakija ga je podržao. ''Sad si shvatio koliko je prosta i da nije za tebe'', utješio ga je Hakija.

Gabrijelino ponašanje osudili su i gledatelji na društvenim mrežama. - E stvarno me sramota umjesto njih. Ova mala nema odgoja ni kulture kao ni Marijana - poručila je jedna od gledateljica.

-Zadrta, nepristojna, umišljena i beskrajno bezobrazna. Pravi roditeljski potpis - nadovezao se razočarani gledatelj.

Kritika je nisu štedjeli ni drugi. - Gabrijela je odvratna, zlobna i pokvarena osoba koja o sebi ima predobro mišljenje, ne draga nisi fatalna niti neodoljiva, već si osoba vrijedna žaljenja jer očito imaš neki žešći poremećaj kada imaš potrebu nekog omalovažavati i ponižavati kako bi valjda sebe prikazala kao bolju osobu. Srami se jer ne znaš niti prosto proširenu rečenicu složiti bez iritantnog kreveljenja - glasi jedan od komentara.

- Bilo bi me sramota da je ta djevojka moja kći kako se loše ponaša - zaključila je još jedna razočarana gledateljica.

Bilo je i onih koji su sve okrenuli na šalu. -Josipe, bilo bi bolje da si dobio koronu umjesto nje - našalila se jedna od Josipovih obožavateljica.

-Volio bi stvarno da Josip pronađe nakon ove emisije iskrenu, pametnu, dobru djevojku koja će prepoznati u njemu ono što ova bez mozga nije - zaključio je nezadovoljni gledatelj.

Foto: Facebook