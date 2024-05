Lana Jurčević napokon otkrila ime svoje kćeri, pjevačica i partner tetovirali su ga na posebno mjesto

Poduzetnica i pjevačica Lana Jurčević (39) krajem prošle godine postala je majka djevojčice, koju ima s višegodišnjim partnerom Filipom Kratofilom. Roditelji su ime kćerkice odlučili držati u tajnosti, što je izazvalo veliki interes obožavatelja, a Lana je prije nekoliko dana najavila da će ga sada otkriti.

- Koje je to bilo ludo putovanje, prvo tih par mjeseci kad nitko doslovno nije znao i kad sam nastupala, putovala, izdala pjesmu u to vrijeme… to je moj ‘put oko svijeta’ u 8 mjeseci. I još uvijek traje i trajat će cijeli moj život. Znam da vas zanima kako se zove, mislim da sam uskoro spremna da vam kažem... tko je za? - napisala je tada, a sada je napokon podijelila ime i to kroz snimku tetoviranja s partnerom. Naime, Lana i Filip na istom su mjestu napravili tetovažu s imenom kćeri i tako otkrili kako se djevojčica zove.

- Mama i tata sad imaju matching tattoos - ime naše male princeziceeee! Ime u obliku otkucaja srca… Kad se udruže dva svijeta, onaj gornji i donji, sve je moguće. Gledam u ovo i pucaju me i emocije i hormoni i sve i nema riječi da opišem sreću koju osjećam! I to svakim danom sve više kad je gledam kako raste, kako karakter ‘izlazi’ iz nje već sad i kako se povezujemo - napisala je uz snimku tetoviranja.

- Njeno ime je našlo put do nje, njeno ime je imalo značenje i prije nego što smo ga mi saznali i nismo mogli vjerovati koje su to ‘slučajnosti’ i podudarnosti sa svime kroz što smo prošli... Ali, očito joj je to ime bilo suđeno. 'Snaga u bitci' - dodala je uz snimku na kojoj se ističe ime "Mayla Lily". U samom videu dodala je i da je ime odlučila tetovirati na podlaktici, jer su je tijekom čuvanja trudnoće na tom mjestu pikali više od 120 puta. "Njeno ime na putu do srca", dodala je.



O imenu kćeri Jurčević je već govorila na društvenim mrežama: - Naša curica ima isto ime kao ovaj predivan i čaroban cvijet koji raste iznad vode na jezerima… To smo zapravo saznali tek kasnije, nakon što smo odlučili da će se tako zvati, a toliko sličnosti ima s tim cvijetom i simbolike uz ono što smo prošle nas dvije da je to nevjerojatno. Nikad prije nikad nismo čuli za to ime i tim više je cijela priča još posebnija. Kad sam krenula pretraživati na internetu, naježila bi se svaki put kad bi naišla na nešto što ili objašnjava ili samo ime ili cvijet. To mora da je unaprijed sve određeno i zapisano tamo Gore. Pozdravljamo vas nas dvije i jedva čekamo da se upoznate - napisala je pjevačica tada uz fotografije cvijeta lopoča. Tada je većina ljudi u komentarima zaključila kako je riječ o nekom nesvakidašnjem imenu, a anticipacija postala još veća.

Podsjetimo, Lana je djevojčicu donijela na svijet krajem prošle godine u zagrebačkoj Petrovoj bolnici gdje je zbog sitnih komplikacija provela neko vrijeme prije poroda. Sretnu vijest objavila je u srpnju na društvenim mrežama, a nedugo nakon toga na Instagramu je napisala kako zbog zdravstvenih razloga mora otkazati svoje koncerte.

Sa svojim partnerom i ocem djeteta u vezi je od 2017. godine. Filip vješto izbjegava javnost, a o njemu se zna da je specijalist digitalnog marketinga te direktor Lanine tvrtke La piel. Ipak, u posljednje vrijeme sve češće se može vidjeti na fotografijama koje influencerica dijeli na svojim medijskim platformama.

