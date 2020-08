Lana ganula pratitelje prizorom bolesničke postelje: 'Živimo samo jednom'

Pjevačica Lana Jurčević svoje je pratitelje ganula posljednjom objavom na društvenim mrežama. Lana je naime objavila video u kojem drži za ruku svoju 90-godišnju baku koja se nalazi u staračkom domu i do koje nije mogla doći nekoliko mjeseci zbog pandemije koronavirusa.

- Živimo samo jednom. Potrudite se raditi ispravne stvari. Budite nježni. Radite dobre stvari. Neka vas ljudi zapamte po vašim djelima, po onome što ste napravili, a ne po onome što ste govorili da ćete napraviti - napisala je Lana u opisu videa pa dodala: "Moja bakica. J***m ti starost. Uh".

Foto: Instagram

- Starost nije teret,muka, starost je iskustvo,ljubav,dobrota - pisali su joj pratitelji u komentarima. Koliko cijeni svaki trenutak proveden s bakom Lana je pratiteljima otkrila još prije nekoliko mjeseci kada se požalila da joj teško pada to što svoju baku ne može posjetiti u domu.

"Meni je jedna baka u staračkom domu. To općenito mi je bolna točka, ali postoje razlozi za to, da ne ulazim u detalje, osim da ne može iz kreveta. Nego... Užasno mi je da joj se ne možemo ni na koji način obratiti, nazvati, mahnuti joj. NIŠTA. Em su zatvorili dom (što je ok zbog sigurnost), em ih je tresao potres, još tjednima nakon ona dva najjača kao i nas ostale (ali samo mogu zamisliti stanje straha kad si sam i zakucan za krevet). Svaki razgovor joj puno znači da joj mozak radi bar malo i sad nam je i to oduzeto. Mobitel nije opcija, pogubila bi ga među plahtama i ne bi znala baratati s njim. Ne možeš ti njima starijima više ni objasniti što se točno događa vani… ali znam i sigurna sam da se osjeća napušteno i samo...", napisala je nedavno utučena Lana.