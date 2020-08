Domaća glumica progovorila o pošasti na društvenim mrežama: 'Sve je do kućnog odgoja'

Glumica Marijana Mikulić nedavno je na Instagramu objavila fotografiju koju nije obrađivala, i na kojoj nema šminku. Time je naglasila svoju prirodnu ljepotu, ali i kako se moramo prihvatiti upravo onakvima kakvi jesmo.

- Moje su fotke uvijek realne, često stavljam i onu, hajdemo reći, dotjeranu pa iza nje originalnu da se vidi što je prethodilo tome. Ja osobno volim vidjeti da se ljudi pronalaze i u nespretnim i ne tako posloženim situacijama, izgledu, ponašanju djece i slično. Bude mi lakše kada znam da nisam jedina koja nema sve pod kontrolom, koliko god tome težila - kazala je za Story i dodala kako joj se više ne da upuštati u rasprave.

Foto: Instagram

- Nemam više potrebu odbrusiti takvima, prije sam se znala upuštati u rasprave, a sada eventualno kažem što mislim i tu stajem, ili čak niti to. A ako je netko neugodan samo blokiram. Ne volim širenje negativnih vibracija - rekla je Marijana koja smatra kako neki uređuju fotografije jer žele biti ono što nisu.

- Ja ne vidim ništa loše u tome dok je to na veselje osobi koja to čini. Ono što smatram negativnim je, kao i u vrijeme dok smo mi bili djeca, i nije bilo tih mreža, to nabijanje osjećaja manje vrijednosti, ako nemaš savršen struk, kožu, kosu, torbicu, cipelu i slično. Ali to nije ni do društvenih mreža koliko do stava osobe u glavi, kako ju roditelji odgajaju i kakav im stav 'usade'. Puno toga je do okruženja u kojem djeca odrastaju, ali na nama roditeljima je da razgovaramo i pomažemo djeci izgraditi samopouzdanje, poštovanje prema sebi samima i prema drugima oko sebe - kazala je Mikulić.