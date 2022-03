Kylie je ovom fotkom oduševila: 'Rastegnuta koža, trbuh nakon porođaja i malo više kilograma, takav sadržaj želimo'

Kylie Jenner nedavno je ispričala o svojim postporođajnim tegobama nakon rođenja drugog djeteta. Osnivačica Kylie Cosmetics i jedna od slavnih sestara Kardashian - Jenner u ponedjeljak je svom sinu posvetila i video koji je objavila na Instagramu i u kojem se nalazi cijela serija nikad viđenih fotografija Kylie i njezine obitelji.

Jedna slika prikazuje stopala njezinog sina koje maleni pritišće uz njezin goli trbuh i ta fotografija je izazvala brojne komentare, a najviše komentara je bilo od majki koje su pohvalile Kylie što ne skriva nesavršenosti tijela nakon poroda. Nekoliko majki javilo se na Reddit, komentirajući: "Sviđa mi se što je ovo objavila. Upravo tako je moj trbuh izgledao mjesec ili dva nakon poroda. Činjenica da je to objavila je osvježavajuća. Volim je zbog ove slike. Kao majka, zaista cijenim sirovost ove fotografije. Rastegnuta koža, trbuh nakon porođaja i malo više kilograma, takav sadržaj želimo.

Foto: Instagram

Kylie je ranije priznala da se sramila svog tijela nakon što je rodila stariju kćer Stormi i pričala je o tome koliko je bila nesigurna u sebe i svoje tijelo i u brojnim komentarima na fotografije iz videa obožavatelji su joj poručili kako su ponosni na nju.

U jednoj epizodi showa "Keeping Up With The Kardashians" iz 2018. Kylie je govorila koliko joj je bilo neugodno snimati za kampanju za Calvin Klein nakon što je rodila Stormie. Rekla je da njezino tijelo jednostavno nije izgledalo sjajno iako su je ostali članovi obitelji uvjeravali kako izgleda predivno.