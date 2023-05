Kviz 'Superpotjera' ima samo jednu manu: 'Mislio sam da nije tako, ali očito sam se grdno prevario'

Kumovi - Nova TV (kaktus)

Došla je i druga sezona ove sapunice emitirane na Novoj TV svome kraju, a ja se samo mogu nadati da su njeni poklonici zadovoljni njenim krajem jer, koliko sam vidio, sve je završilo općim pomirenjem, imali smo sretno rođenje kod kuće i zalijevanje sretnog kraja rakijom. Stvarno mogu svašta pogledati, ali hrvatske sapunice nisu jedna od tih stvari. Iz nekoliko odgledanih epizoda "Kumova" nisam shvatio je li to drama ili komedija jer sam imao dojam da je želja kreatora serije nasmijati gledatelje, ali meni je to daleko od nečeg smiješnog. U ovom slučaju ne mogu reći da su glumci slaba karika jer ima nekoliko kapitalaca, a najveće iznenađenje je bilo sudjelovanje Darije Lorenzi Flatz kojoj je ovo ujedno i prva uloga u nekoj telenoveli. Ova čuvena glumica je inače nedjelju prije bila dio još jednog finala, ovaj put uživo, a bila je riječ o showu "Ples sa zvijezdama", također emitiranog na Novoj TV, stoga pohvale zbog svega što je iznijela na svojim plećima u posljednje vrijeme. No pored glumaca poput Lorenci Flatz, Olge Pakalović, Milana Štrljića, Stojana Matavulja, ova serija je ugostila i Nives Celzijus za koju ne sumnjam da je također privukla solidan broj gledatelja. "Kumovi" su ove sezone bili najgledanija domaća serija, a već sada znamo da se snima i nova sezona. Čini se da je za prosječnog hrvatskog gledatelja dobitna kombinacija za telenovele radnja koja se događa u nekim manjim sredinama, dalje od naših velikih gradova. Zašto ovako nešto može privući više od dva milijuna gledatelja, meni nije jasno, to je jedan od onih sadržaja na televiziji za vrijeme kojeg se borim da ne zaspim. No znam da u ovakvoj seriji uživaju moja baka i njezine prijateljice iz doma umirovljenika, pa neka i takvih serija.

Foto: Nova TV

Superpotjera - HRT 1 (ruža)

Nevjerojatno kako okretanje poznatog formata može podići jedan uhodan i već dobar koncept. "Potjera" je zanimljiv i zabavan kviz, ali "Superpotjera" je na još većoj razini zabave i zanimljivosti. Uz "Posebne dodatke" subotom na HRT 3 ovo je jedina domaća emisija kojoj se istinski veselim i ne propuštam pogledati. Posebnu draž čini to što i lovce vidimo u malo napetijoj situaciji kada njihovi protivnici imaju manju ili veću prednost, a ni ti protivnici nisu mačji kašalj jer su ipak već pobijedili u "Potjeri". Vjerojatno nam je svima drago vidjeti da su i lovci ljudi koje može pokopati stres kada uđu u lošu seriju, a poseban plus je što čujemo njihove međusobne komentare nakon što završi minuta igre, pa vidimo kada se ljute na glupe odgovore i na to što je netko tko nije bio siguran išao odgovarati prije nekog drugog lovca. Minus ove epizode je jedino to što je ovo već bila zadnja, a čini mi se da je krenula možda prije dva, tri mjeseca. Ne razumijem zašto pauza već sada, ali o tom više malo niže.

Foto: HRT screenshot

Survivor - Nova TV (kaktus)

I evo nas, dočekali smo finale tog "Survivora", a ovaj put su i djeca sjela pred televizor jer su polufinale i finale napokon bili u primjerenom terminu da i oni mogu gledati, a ne kao redovite epizode bliže 23 sata, što je neobična odluka jer realno ove "igre bez granice" mogu gledati i djeca. Toplo sam se nadao da će me finale iznenaditi nečim, da neće opet ponuditi ono što ističem kao najveću boljku cijelo vrijeme, ali avaj, u dva sata smo opet gledali samo dva poligona i non-stop natjecanja između dva ista kandidata na istom poligonu. Nevjerojatno mi je da se ne može smisliti nešto drugo osim toga da dvoje finalista 15 puta prolaze jedan te isti poligon. Finale je počelo u 20.15 sati, a do 21.15 sati gledali smo film "Beskrajan dan" dvoje ljudi na istoj stazi, naravno prekidano ogromnim blokovima reklama. Pažnja se odavno svim ukućanima rasula na sto strana i vjerojatno bi se gledalo nešto drugo da tata nema posao koji ima pa je "Survivor" ostao upaljen do kraja. Samo bismo tu i tamo bacili pogled na TV da vidimo na kojem su rezultatu kandidati, jesu li na 3:3, 6:6 i kako to ide. "Survivor" je ispao kao tenis, treba se uključiti samo na zadnji set. Nije bilo niti dodatne dramatike oko pobjednika. Očekivao sam da će na kraju između dva kandidata za pobjednika glasati svi izbačeni pa da čujemo tko se kome čime zamjerio i slično. Ne znam zbilja zašto su ovu lošu kopiju "Igara bez granica" održali u Dominikanskoj Republici, komotno mogu poligon ili dva napraviti na Prviću ili na ušću Neretve.

Foto: Nova TV

Kraj svih emisija zbog "ljetnog" odmora (tri kaktusa)

Kao što ste mogli pročitati u redovima koji su prethodili ovom dijelu, cijeli TV tjedan je prošao u pozdravljanju voditelja i sudionika od vjernih gledatelja, a nisam naveo niti pola emisija koje su se oprostile sve do jeseni. Mislimo obično da saborski zastupnici imaju duge godišnje odmore, ali čini se da niz televizijskih kreatora ima sada poduže razdoblje hibernacije. Prvo me u tjednu iznenadio i uvijek odlični Dražen Ilinčić oprostivši se od gledatelja u svojoj inače jako dobroj emisiji "Kultura s nogu", pogotovo jer će i u narednim tjednima i mjesecima biti pregršt kulturnih događanja. Jasno mi je da vjerojatno nema smisla da se mnoge emisije emitiraju u špici ljetne sezone, ali sada kada smo praktički dva mjeseca od početka špice, zbilja ne vidim niti jedan razlog za takvu stanku. Razumijem da sapunice i realityji koji se emitiraju tri mjeseca svaki dan moraju završiti, ali za zabavne, informativne i kulturne emisije emitirane iz studija zbilja ne vidim razlog odlasku na pauzu toliko prije nego je čak završila školska godina i nego je ljeto počelo, a ovaj komentar se posebno odnosi na HRT-ove emisije za koje svi izdvajamo novac. Imao sam dojam da su ljetne stanke sve kraće i da ih ima u sve manje slučajeva, no očito sam se grdno prevario.

