Headliner su američki soul i blues autor Robert Finley i mladi gitaristički fenomen Taj Farrant

Moto ovogodišnjeg, devetog po redu Thrill Blues Festivala, koji će se 24. i 25. srpnja održati u gradskom parku u Trilju, glasi "Moć zrelosti i snaga mladosti". Upravo taj slogan, kako ističe umjetnički direktor festivala Boris Hrepić Hrepa, najbolje potvrđuju ovogodišnji headlineri. Iako se subota do sada nametnula kao glavni festivalski dan, ove godine i petak dobiva iznimnu težinu.

Naime, headliner prve večeri, 24. srpnja, američki je soul i blues autor, gitarist, a ponajprije izniman pjevač – Robert Finley. Rođen u Louisiani prije 72 godine, Finley je veći dio života proveo daleko od velikih pozornica, radio je kao drvosječa, a glazbom se bavio poluprofesionalno. Tek kada je u ranim šezdesetima, zbog glaukoma, gotovo potpuno izgubio vid, odlučio se ozbiljno posvetiti glazbi. Upravo ta životna prekretnica postaje početak njegove prave karijere.

Šira publika upoznala ga je putem nastupa u showu America's Got Talent, gdje je vlastitom pjesmom stigao do polufinala. Presudni trenutak dogodio se kada ga je primijetio Dan Auerbach iz benda The Black Keys, s kojim od tada intenzivno surađuje. Ta suradnja rezultirala je hvaljenim albumima i dovela Finleyja na sam vrh suvremene soul i blues scene. Auerbach za njega tvrdi da je "najbolji soul pjevač današnjice".

Hrepić se prisjeća njihova osobnog susreta, kada su njegovi Sunnysiders dijelili pozornicu s njim: "Rola i ja upoznali smo Roberta Finleyja 2017. godine na Cahors Blues Festivalu u Francuskoj, gdje smo dijelili pozornicu. Podsjetio nas je na Marijana Bana – visok, suh, nasmiješen i iznimno druželjubiv. Pratio je cijeli naš nastup i navijao. A kad je on nastupao, njegov glas odjekivao je cijelim gradom. Kakva snaga i emocija!", ističe Hrepa. Upravo je Finley savršeni primjer "moći zrelosti", glazbenik koji je svjetsku afirmaciju doživio u poznim godinama, ali s nevjerojatnom energijom i autentičnošću.

Subotnji program, 25. srpnja, donosi potpuno drugačiju, ali jednako impresivnu priču. Headliner je tek sedamnaestogodišnji australski gitaristički fenomen Taj Farrant, pravi predstavnik "snage mladosti". Farrant je međunarodnu pažnju privukao još kao devetogodišnjak nastupom u showu Australia's Got Talent 2019. godine, a video tog nastupa danas broji milijune pregleda. No ono što ga izdvaja nije samo rana popularnost, već nevjerojatna tehnička zrelost i scenska sigurnost koju pokazuje već godinama. Unatoč mladosti, Farrant je već nastupao diljem svijeta i surađivao s legendama poput Santane i Buddyja Guya. Njegov stil spaja klasični blues, rock i modernu energiju, a kritičari ga često ističu kao jednog od najperspektivnijih mladih gitarista današnjice. Hrepa naglašava: "Takvi mladi glazbenici ključni su za budućnost bluesa – donose novu publiku i novu energiju, a pritom poštuju tradiciju."

Uz headlinere, festival donosi i bogat međunarodni program. Iz Italije dolazi atraktivni Marco Bartoccioni Trio, koji će triljskoj publici predstaviti svirku na lap steel električnoj gitari – instrumentu rijetko viđenom na ovim prostorima. Iz Norveške stiže eksplozivni duo Dr Bekker & Jolly Jumper, koji kombinira klavir i usnu harmoniku u energičnom blues izričaju, dok iz Slovenije dolaze Wacky Blues Professors, poznati po snažnom i atraktivnom blues rock nastupu.

Domaću scenu predvode Sunnysiders, koji u Trilju tradicionalno premijerno izvode nove autorske skladbe – ovaj put s nadolazećeg šestog studijskog albuma. Publici će se predstaviti i mladi multiinstrumentalni duo Lima Wick & Stuttering Bob iz obližnjeg Sviba, koji će premijerno izvesti pjesme napisane upravo za ovaj festival. Instrumentalni bend Beg iz Makarske priprema poseban set svojih skladbi prilagođenih blues izričaju, dok festival tradicionalno otvara sinjski D'Bluz. Triljski glazbenici ponovno će sudjelovati u Thrill All Star bendu, a završni subotnji jam session dodatno će obogatiti i gostovanje Martina Kosovca, dugogodišnjeg prijatelja festivala.

Poseban segment festivala čini Thrill Blues School, koja je tijekom godina izrasla u jednu od najaktivnijih i najkvalitetnijih blues škola u Europi. U suradnji s European Blues Unionom, polaznicima se otvaraju vrata najvažnijih europskih i svjetskih blues edukacijskih centara, uključujući školu u Norveškoj te legendarnu blues školu u Clarksdaleu na američkom jugu. Ove godine, uz domaće mentore Tomija Novaka i Mihu Vlaha, radionice će voditi i četvorica međunarodnih mentora. Kako zaključuje Hrepić: "Thrill Blues Festival definitivno ima blues talente." Upravo ta kombinacija iskustva, mladosti i edukacije čini ga jednim od najvažnijih blues festivala u regiji – mjestom susreta generacija, ideja i autentične glazbene strasti.

Tijekom proteklih godina Thrill Blues Festival izrastao je iz entuzijastične lokalne inicijative u respektabilan međunarodni događaj koji Trilj čvrsto pozicionira na europskoj blues karti. Njegova posebnost nije samo u dovođenju stranih izvođača, već u kontinuiranom razvoju domaće scene i radu s mladim glazbenicima kroz Thrill Blues School.

Na festivalu su nastupili brojni relevantni izvođači europske i američke blues scene, a među najzvučnijim headlinerima posebno se ističu američki gitarist Eric Sardinas, legendarni Robben Ford te britanski blues fenomen Toby Lee. Njihovi nastupi ostavili su snažan dojam na publiku i dodatno učvrstili međunarodni ugled festivala. Uz njih, Triljem su prošli i brojni kvalitetni izvođači iz Europe i regije – od talijanskih, norveških i slovenskih blues snaga do ponajboljih domaćih bendova – čime festival kontinuirano gradi raznolik i autentičan program.

Važno je naglasiti da Thrill Blues Festival ne počiva isključivo na "velikim imenima", nego na pažljivoj selekciji izvođača koji predstavljaju različite smjerove bluesa – od tradicionalnog do suvremenog, od akustičnog do energičnog blues rocka. Upravo ta kuratorska dosljednost, iza koje stoji Hrepić, daje festivalu prepoznatljiv identitet. Uz koncertni dio, edukativna komponenta uz Thrill Blues School postala je jedan od njegovih najvažnijih stupova. Mnogi mladi glazbenici upravo su putem Trilja napravili prve ozbiljne korake, a neki od njih danas su aktivni na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zahvaljujući svemu tome, Thrill Blues Festival danas nije samo dvodnevni glazbeni događaj, već važna platforma za razvoj blues kulture u Hrvatskoj i regiji, mjesto gdje se susreću generacije, razmjenjuju iskustva i stvara nova budućnost bluesa.