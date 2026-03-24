Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VEČERA ZA 5

Mladi tata i fitness instruktor Matej nakon večere prešao u vodstvo, evo čime je oduševio goste

Foto: RTL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
24.03.2026.
u 19:00

Nakon večere domaćin je podijelio gostima i poklone, što se svidjelo ekipi. Ines je bila oduševljena večerom pa je Mateju dala deset, kao i Mario, Danira i Maciej su mu dali po šest bodova. Za atmosferu je ipak osvojio nešto više bodova, gotovo maksimalan broj - dobio je po devet bodova za atmosferu od svih, osim od Danire koja mu je dala osam bodova

Drugi dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' za Ines, Daniru, Marija i Macieja kuhao je fitness instruktor i mladi tata Matej. Gostima se njegova večera svidjela pa je za hranu osvojio 32 boda, a ukupno visokih 70 bodova.

Nakon nabavke svježih namirnica s placa, Matej se bacio na pripremu svoje večere. Prvo je pripremao glavno jelo 'Njoke na moj način' - njoke je pomiješao sa slaninom i vrhnjem, na to stavio pečenu piletinu, prethodno mariniranu u limunu i senfu i sve skupa prekrio ribanim sirom i zapekao u pećnici, a kao prilog pripremio je grčku salatu.

Slijedila je priprema 'Spiderman sladoleda', deserta s proteinom sirutke, jogurtom i šumskim voćem, koji svojom bojom podsjeća na stripovskog junaka. „Zdrav je desert, ima dosta proteina, a nema puno kalorija i nema puno masti, a osvježavajući je i ukusan, posebno ljeti“, komentirao je domaćin. Predjelo 'Jozekov snack' dobilo je ime po nadimku svog sina, a pripremao je zapečene sendviče, to jest, pizza tost u koji je dodao još i barbecue, to jest, roštilj umak.

Ekipa je stigla, domaćin poslužio aperitiv, a onda su se svi zajedno smjestili za stol. „U stanu su se osjećali lijepi mirisi i mislim da nećemo ostati gladni kao jučer“, rekla je Danira, a domaćin komentirao: „Danas svi imaju super energiju i dobra je atmosfera, a vidio sam i rekli su da su gladni tako da idemo.“

Predjelo je stiglo pred goste. Danira je komentirala kako je očekivala više i kako je ovo nešto što bi više jela za doručak i da nije ništa posebno. Okus se Macieju svidio, a Ines je komentirala kako tako nešto još nije vidjela. „Okus mi je bio jako dobar i ostao sam zapanjen, iako mi se izvedba nije svidjela“, rekao je Mario, a Macieju se porcija činila prevelika za predjelo.

Slijedilo je vrijeme za glavno jelo, a kao šalu Daniri nije poslužio glavno jelo jer ga je jučer pobijedila u igri skupljanja aronije. Naravno, Danira je na kraju dobila svoju porciju. Gostima se glavno jelo svidjelo, a Mario je ponovno imao zamjerku na posluženi peršin.

Desert je oduševio Ines, Daniri je bio pretjerano hladan, a i smatrala je da se prejako osjetila ta sirutka. Ekipa je ujedno zaigrala i igru pogađanja kalorija namirnica. „Danas mi je bilo jako simpatično, smiješno, smijali smo se i šalili, to ja mislim da je bit“, komentirala je Danira.

Nakon večere domaćin je podijelio gostima i poklone, što se svidjelo ekipi. Ines je bila oduševljena večerom pa je Mateju dala deset, kao i Mario, Danira i Maciej su mu dali po šest bodova. Za atmosferu je ipak osvojio nešto više bodova, gotovo maksimalan broj - dobio je po deset bodova za atmosferu od svih, osim od Danire koja mu je dala osam bodova.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' već sutra od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Prije 16 godina Nikolina Pišek je pozirala u društvu dečka koji je ubrzo doživio financijski slom
Ključne riječi
večera za 5 RTL showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

TV KRITIKA:

'Okvir za sjećanja' dragocjen je tv sadržaj, posebno za generacije koje nikad nisu čule da su postojali Jadranski susreti

U povodu sedamdesete obljetnice Hrvatske televizije, od 17. ožujka do 26. svibnja na Prvom će programu, naime, premijerno prikazati deset polusatnih emisija, portrete popularnih emisija Televizije Zagreb iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Prvo su predstavljeni Jadranski susreti, narodne sportske igre između naših gradova na moru, koji su se održavali od 1971. do 1974. te od 1978. do 1980., a ako je suditi po premijernoj emisiji, HRT nije mogao na bolji način obilježiti okrugli rođendan. Jer nije riječ samo o povijesti televizije u Hrvatskoj, nego i preslici jednog povijesnog i društvenog trenutka

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!