Uhićen poznati tiktoker, tereti ga se za sedam silovanja i zlostavljanje više žrtava

Benjamin Gleason, 39-godišnja američka TikTok zvijezda, uhićen je u New Yorku zbog niza teških optužbi za seksualno zlostavljanje, pišu američki mediji. Influencer, koji je na popularnoj platformi prikupio više od 1,1 milijun pratitelja, gradio je imidž otvorenog i ranjivog umjetnika, predstavljajući se kao "omiljeni influencer tvoje djevojke" i "izgubljeni" glazbenik. Svojoj je publici redovito objavljivao videozapise u kojima pjeva, sinkronizira glazbu te otvoreno govori o svojoj borbi s graničnim poremećajem ličnosti i ovisnošću o drogama, tvrdeći da je već dvije godine trijezan. No, iza te fasade, tvrde tužitelji, skrivala se mračna tajna koja se protezala kroz čitavo desetljeće.

Optužbe s kojima se Gleason suočava su zapanjujuće i daleko ozbiljnije nego što se u početku mislilo. Prema sudskim dokumentima do kojih su došli američki mediji, okružna porota podigla je optužnicu koja ga tereti za ukupno deset teških kaznenih djela. Među njima je sedam točaka optužnice za silovanje i tri točke za predatorski seksualni napad počinjen nad više osoba. Optužnica također uključuje kazneni spolni čin prvog stupnja uz prisilu, teško seksualno zlostavljanje drugog stupnja te spolni odnos s osobom nesposobnom za pristanak. Gleason se na sudu izjasnio da nije kriv po svim točkama optužnice.

Njegovo uhićenje uslijedilo je nakon, kako je državna policija navela, "opsežne istrage" koja je otkrila navodne zločine počinjene u razdoblju između 2011. i 2021. godine. Do sada je identificirano sedam žrtava, koje su u vrijeme navodnih napada imale između 17 i 27 godina. Zbog prirode zločina i dugog vremenskog razdoblja, istražitelji vjeruju da bi moglo postojati još žrtava koje se do sada nisu javile. Stoga su uputili javni poziv svima koji imaju bilo kakve informacije da se jave policiji kako bi pomogli u istrazi. Gleason, koji je ranije živio na području Chathama, posljednje je vrijeme boravio u jednom motelu, a trenutno se nalazi u pritvoru u okružnom zatvoru Columbia.

Ironično, samo nekoliko tjedana prije nego što je završio iza rešetaka, Gleason je iskoristio svoju platformu za pokretanje humanitarne akcije. Putem stranice GoFundMe zatražio je od svojih pratitelja pomoć od šest tisuća dolara za popravak zubi, tvrdeći da su mu uništeni zbog godina zlouporabe droga. U emotivnoj objavi opisao je kako mu oštećeni zubi uništavaju samopouzdanje. "Ne mogu se smijati ili izražavati radost onako kako želim, zbog čega se osjećam posramljeno, kao da se ugasilo svjetlo u meni", napisao je, ističući da kao influencer želi širiti pozitivnost, ali da ga njegov izgled u tome sprječava.

Ono što cijelom slučaju daje dodatnu jezivu dimenziju jest činjenica da se Gleason često obraćao svojoj pretežno mladoj, ženskoj publici. U jednom od videa u kojem je tražio financijsku pomoć, izravno im se obratio riječima: "Svjestan sam da su većina mojih pratitelja mlađe generacije - uglavnom djevojke. Ako se vi borite, nikada ne bih tražio da mi pomognete nauštrb vaše borbe. Ali zubi su mi stvarno uništeni i sve je gore, i zaista ih moram popraviti". Dok se slučaj protiv njega razvija, a detalji izlaze na vidjelo, njegova online ostavština i poruke koje je slao milijunskoj publici promatraju se u potpuno novom, uznemirujućem svjetlu.