MRAČNA STRANA

Uhićen poznati tiktoker, tereti ga se za sedam silovanja i zlostavljanje više žrtava

Benjamin Gleason
VL
Autor
Vecernji.hr
24.03.2026.
u 20:40

Optužnica također uključuje kazneni spolni čin prvog stupnja uz prisilu, teško seksualno zlostavljanje drugog stupnja te spolni odnos s osobom nesposobnom za pristanak. Gleason se na sudu izjasnio da nije kriv po svim točkama optužnice

Benjamin Gleason, 39-godišnja američka TikTok zvijezda, uhićen je u New Yorku zbog niza teških optužbi za seksualno zlostavljanje, pišu američki mediji. Influencer, koji je na popularnoj platformi prikupio više od 1,1 milijun pratitelja, gradio je imidž otvorenog i ranjivog umjetnika, predstavljajući se kao "omiljeni influencer tvoje djevojke" i "izgubljeni" glazbenik. Svojoj je publici redovito objavljivao videozapise u kojima pjeva, sinkronizira glazbu te otvoreno govori o svojoj borbi s graničnim poremećajem ličnosti i ovisnošću o drogama, tvrdeći da je već dvije godine trijezan. No, iza te fasade, tvrde tužitelji, skrivala se mračna tajna koja se protezala kroz čitavo desetljeće.

@benjigleason

♬ original sound - DX

Optužbe s kojima se Gleason suočava su zapanjujuće i daleko ozbiljnije nego što se u početku mislilo. Prema sudskim dokumentima do kojih su došli američki mediji, okružna porota podigla je optužnicu koja ga tereti za ukupno deset teških kaznenih djela. Među njima je sedam točaka optužnice za silovanje i tri točke za predatorski seksualni napad počinjen nad više osoba. Optužnica također uključuje kazneni spolni čin prvog stupnja uz prisilu, teško seksualno zlostavljanje drugog stupnja te spolni odnos s osobom nesposobnom za pristanak. Gleason se na sudu izjasnio da nije kriv po svim točkama optužnice.

Tko je sve slavio na 32. Večernjakovoj ruži? Josipa Lisac, Enis Bešlagić, Ema Branica...
Njegovo uhićenje uslijedilo je nakon, kako je državna policija navela, "opsežne istrage" koja je otkrila navodne zločine počinjene u razdoblju između 2011. i 2021. godine. Do sada je identificirano sedam žrtava, koje su u vrijeme navodnih napada imale između 17 i 27 godina. Zbog prirode zločina i dugog vremenskog razdoblja, istražitelji vjeruju da bi moglo postojati još žrtava koje se do sada nisu javile. Stoga su uputili javni poziv svima koji imaju bilo kakve informacije da se jave policiji kako bi pomogli u istrazi. Gleason, koji je ranije živio na području Chathama, posljednje je vrijeme boravio u jednom motelu, a trenutno se nalazi u pritvoru u okružnom zatvoru Columbia.

Ironično, samo nekoliko tjedana prije nego što je završio iza rešetaka, Gleason je iskoristio svoju platformu za pokretanje humanitarne akcije. Putem stranice GoFundMe zatražio je od svojih pratitelja pomoć od šest tisuća dolara za popravak zubi, tvrdeći da su mu uništeni zbog godina zlouporabe droga. U emotivnoj objavi opisao je kako mu oštećeni zubi uništavaju samopouzdanje. "Ne mogu se smijati ili izražavati radost onako kako želim, zbog čega se osjećam posramljeno, kao da se ugasilo svjetlo u meni", napisao je, ističući da kao influencer želi širiti pozitivnost, ali da ga njegov izgled u tome sprječava.

Ono što cijelom slučaju daje dodatnu jezivu dimenziju jest činjenica da se Gleason često obraćao svojoj pretežno mladoj, ženskoj publici. U jednom od videa u kojem je tražio financijsku pomoć, izravno im se obratio riječima: "Svjestan sam da su većina mojih pratitelja mlađe generacije - uglavnom djevojke. Ako se vi borite, nikada ne bih tražio da mi pomognete nauštrb vaše borbe. Ali zubi su mi stvarno uništeni i sve je gore, i zaista ih moram popraviti". Dok se slučaj protiv njega razvija, a detalji izlaze na vidjelo, njegova online ostavština i poruke koje je slao milijunskoj publici promatraju se u potpuno novom, uznemirujućem svjetlu.

Prije 16 godina Nikolina Pišek je pozirala u društvu dečka koji je ubrzo doživio financijski slom
showbiz spolno zlostavljanje Tiktoker Benjamin Gleason

ZLATNA VREMENA

Sanja Doležal objavila fotku iz 80-ih i ganula fanove: 'Godine su proletjele, a uspomene ostaju'

Na fotografiji, snimljenoj u prepoznatljivom stilu osamdesetih godina, pozira takozvana "zlatna postava" benda. U prvom planu je mlada Sanja sa svojom plavom, bujnom frizurom, okružena kolegama iz benda: Vladimirom Kočišem Zecom, Marinkom Colnagom, Rajkom Dujmićem i Nenadom Šarićem. Njihovi osmijesi, odjeća s naglašenim ovratnicima i topli tonovi fotografije vjerno dočaravaju energiju i stil vremena u kojem su Novi fosili žarili i palili glazbenom scenom

TEŽAK PERIOD

Još jedan udarac za Kelly Osbourne: Nakon smrti oca raskinula je zaruke, bivši partner zaprosio ju je na značajan datum

Zvijezda je Sida upoznala kada je Slipknot bio na turneji s Ozzfestom, glazbenim festivalom koji su utemeljili njezini roditelji. Na Valentinovo 2022. podijelila je objavu na kojoj se par strastveno ljubi, uz opis: 'Nakon 23 godine prijateljstva, ne mogu vjerovati gdje smo završili. Ti si moj najbolji prijatelj, srodna duša i duboko sam zaljubljena u tebe, Sidney George Wilson.'

McKinnon Galloway
Video sadržaj
ŽIVOTNA DRAMA

Influencerica zbog udarca na odbojci otkrila tešku bolest: 'Imam 13 tumora, a svijet mi je potpuno utihnuo'

Nakon 30 ciklusa zračenja i brojnih kemoterapija, nedavno je primila prve dobre vijesti u posljednje četiri godine – nalazi su joj stabilni. Ipak, strah od budućnosti i mogućeg gubitka vida, što je česta komplikacija NF2, uvijek je prisutan. Unatoč svemu, ostaje nevjerojatno pozitivna. Svojim radom prikupila je milijune dolara za istraživanja i lobira u američkom Kongresu, a postala je i Influencerica koja o svojoj borbi redovito govori na TikToku

