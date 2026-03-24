FOTO Jeste li ikad vidjeli ovakvu torbicu? Severinin novi komad košta i do 850 eura

Najpopularnija domaća pjevačica Severina redovito plijeni pozornost svojim modnim odabirima, a njezina posljednja objava na Instagramu nije bila iznimka. Pjevačica je pozirala u besprijekornoj monokromatskoj kombinaciji koja je odisala profinjenom elegancijom. Odabrala je dugo rezani sako sa zlatnim gumbima, svileni top s decentnim detaljima od čipke te široke hlače visokog struka, a sve u nježnim kremasto-bijelim tonovima. Cjelokupni dojam zaokružila je klasičnim salonkama u bež nijansi i upečatljivim visećim naušnicama, stvorivši izgled koji istovremeno izgleda moćno i sofisticirano.

Ipak, zvijezda njezine kombinacije bila je jedinstvena torbica koja je odmah postala glavna tema modnih rubrika. Riječ je o modelu Walnut Clutch britanskog brenda JW Anderson, upečatljivoj večernjoj torbici u obliku oraha. Ovaj skulpturalni komad dolazi u metalik zlatnoj nijansi i s tankim lancem za nošenje, a cijena mu se, ovisno o prodajnom mjestu, kreće od otprilike 638 eura na sniženju do 850 eura po punoj cijeni, dok je neki procjenjuju i na tisuću dolara.

Osim što je modni dodatak sam po sebi privukao pažnju, Severina mu je dala i dodatnu simboliku duhovitim opisom fotografije. - Na sastanak obavezno pođite s orahom, da misle da ste tvrd orah - napisala je, jasno aludirajući na izraz koji označava čvrst i nesalomljiv karakter. Time je pokazala da moda za nju nije samo estetika, već i način komunikacije i izražavanja stava, što je njezina publika s oduševljenjem prihvatila.

FOTO Severina ovom nesvakidašnjom torbicom ukrala pažnju, a jedan modni detalj godinama čuva u ormaru

Ovaj odabir još je jednom potvrdio Severininu ljubav prema nekonvencionalnim i luksuznim modnim dodacima. Pjevačica je poznata po svojoj impresivnoj kolekciji torbi koja uključuje kultne modele brendova kao što su Hermès, Dior, Jacquemus i Bottega Veneta. Njezin afinitet prema komadima koji imaju snažan vizualni identitet i pričaju priču izdvaja je kao jednu od najvažnijih modnih figura u regiji.