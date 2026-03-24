TVRD ORAH

FOTO Jeste li ikad vidjeli ovakvu torbicu? Severinin novi komad košta i do 850 eura

Severina
Foto: Instagram
1/19
Vecernji.hr
24.03.2026.
u 18:30

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda ponovno je potvrdila status modne ikone

Najpopularnija domaća pjevačica Severina redovito plijeni pozornost svojim modnim odabirima, a njezina posljednja objava na Instagramu nije bila iznimka. Pjevačica je pozirala u besprijekornoj monokromatskoj kombinaciji koja je odisala profinjenom elegancijom. Odabrala je dugo rezani sako sa zlatnim gumbima, svileni top s decentnim detaljima od čipke te široke hlače visokog struka, a sve u nježnim kremasto-bijelim tonovima. Cjelokupni dojam zaokružila je klasičnim salonkama u bež nijansi i upečatljivim visećim naušnicama, stvorivši izgled koji istovremeno izgleda moćno i sofisticirano.

Ipak, zvijezda njezine kombinacije bila je jedinstvena torbica koja je odmah postala glavna tema modnih rubrika. Riječ je o modelu Walnut Clutch britanskog brenda JW Anderson, upečatljivoj večernjoj torbici u obliku oraha. Ovaj skulpturalni komad dolazi u metalik zlatnoj nijansi i s tankim lancem za nošenje, a cijena mu se, ovisno o prodajnom mjestu, kreće od otprilike 638 eura na sniženju do 850 eura po punoj cijeni, dok je neki procjenjuju i na tisuću dolara.

Osim što je modni dodatak sam po sebi privukao pažnju, Severina mu je dala i dodatnu simboliku duhovitim opisom fotografije. - Na sastanak obavezno pođite s orahom, da misle da ste tvrd orah - napisala je, jasno aludirajući na izraz koji označava čvrst i nesalomljiv karakter. Time je pokazala da moda za nju nije samo estetika, već i način komunikacije i izražavanja stava, što je njezina publika s oduševljenjem prihvatila.

FOTO Severina ovom nesvakidašnjom torbicom ukrala pažnju, a jedan modni detalj godinama čuva u ormaru
Severina
1/21

Ovaj odabir još je jednom potvrdio Severininu ljubav prema nekonvencionalnim i luksuznim modnim dodacima. Pjevačica je poznata po svojoj impresivnoj kolekciji torbi koja uključuje kultne modele brendova kao što su Hermès, Dior, Jacquemus i Bottega Veneta. Njezin afinitet prema komadima koji imaju snažan vizualni identitet i pričaju priču izdvaja je kao jednu od najvažnijih modnih figura u regiji.

Prije 16 godina Nikolina Pišek je pozirala u društvu dečka koji je ubrzo doživio financijski slom
torbica showbiz Severina

ŠI
Šil
18:42 24.03.2026.

Acini frendovi čudno gledaju tetu severinu i smijulje se

RA
rasinja
19:25 24.03.2026.

moralna ruina .... karakterni dno dna....

Avatar Kizzo
Kizzo
18:52 24.03.2026.

Iznajmila ju je na tjedan dana u pothodniku samo da ju mogu slikat. Onda mora vratit robu.

Još iz kategorije

Zagreb: Pjevačica Sanja Doležal
Video sadržaj
ZLATNA VREMENA

Sanja Doležal objavila fotku iz 80-ih i ganula fanove: 'Godine su proletjele, a uspomene ostaju'

Na fotografiji, snimljenoj u prepoznatljivom stilu osamdesetih godina, pozira takozvana "zlatna postava" benda. U prvom planu je mlada Sanja sa svojom plavom, bujnom frizurom, okružena kolegama iz benda: Vladimirom Kočišem Zecom, Marinkom Colnagom, Rajkom Dujmićem i Nenadom Šarićem. Njihovi osmijesi, odjeća s naglašenim ovratnicima i topli tonovi fotografije vjerno dočaravaju energiju i stil vremena u kojem su Novi fosili žarili i palili glazbenom scenom

TEŽAK PERIOD

Još jedan udarac za Kelly Osbourne: Nakon smrti oca raskinula je zaruke, bivši partner zaprosio ju je na značajan datum

Zvijezda je Sida upoznala kada je Slipknot bio na turneji s Ozzfestom, glazbenim festivalom koji su utemeljili njezini roditelji. Na Valentinovo 2022. podijelila je objavu na kojoj se par strastveno ljubi, uz opis: 'Nakon 23 godine prijateljstva, ne mogu vjerovati gdje smo završili. Ti si moj najbolji prijatelj, srodna duša i duboko sam zaljubljena u tebe, Sidney George Wilson.'

ŽIVOTNA DRAMA

Influencerica zbog udarca na odbojci otkrila tešku bolest: 'Imam 13 tumora, a svijet mi je potpuno utihnuo'

Nakon 30 ciklusa zračenja i brojnih kemoterapija, nedavno je primila prve dobre vijesti u posljednje četiri godine – nalazi su joj stabilni. Ipak, strah od budućnosti i mogućeg gubitka vida, što je česta komplikacija NF2, uvijek je prisutan. Unatoč svemu, ostaje nevjerojatno pozitivna. Svojim radom prikupila je milijune dolara za istraživanja i lobira u američkom Kongresu, a postala je i Influencerica koja o svojoj borbi redovito govori na TikToku

