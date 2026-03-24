Sanja Doležal objavila fotku iz 80-ih i ganula fanove: 'Godine su proletjele, a uspomene ostaju'

"Proletile godine, a lijepa sjećanja ostaju zauvijek", napisala je Sanja Doležal uz staru fotografiju koja je na Instagramu probudila duh osamdesetih. Pjevačica je s pratiteljima podijelila dragu uspomenu na dane najveće slave grupe Novi fosili, a prizor je mnoge vratio u djetinjstvo i mladost.

Na fotografiji, snimljenoj u prepoznatljivom stilu osamdesetih godina, pozira takozvana "zlatna postava" benda. U prvom planu je mlada Sanja sa svojom plavom, bujnom frizurom, okružena kolegama iz benda: Vladimirom Kočišem Zecom, Marinkom Colnagom, Rajkom Dujmićem i Nenadom Šarićem. Njihovi osmijesi, odjeća s naglašenim ovratnicima i topli tonovi fotografije vjerno dočaravaju energiju i stil vremena u kojem su Novi fosili žarili i palili glazbenom scenom.

Objava nije dugo čekala na reakcije. Ubrzo su se ispod slike zaredali komentari obožavatelja koji su s nostalgijom podijelili vlastita sjećanja vezana uz grupu. "Vi ste sjećanje na jedno čovječnije vrijeme gdje su se njegovale prave vrijednosti, zato vaše pjesme traju danas i trajaće još dugo dugo", napisala je jedna pratiteljica, sažimajući osjećaje mnogih.

FOTO Pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!

Posebno dirljiva bila je uspomena jedne obožavateljice: "Ja se sjećam vašeg koncerta u Lisinskom, mislim '84. Moka je bio na bubnjevima. Mi djeca smo skakutali pred pozornicom. Moj prvi koncert". Komentari poput "predivna pjesma, mladi smo bili" i "pratio sam vas od djetinjstva i još uvijek vas rado slušam danas" svjedoče o dubokom tragu koji je glazba Novih fosila ostavila na generacije slušatelja.

Interes publike ne jenjava, što potvrđuje i najava novog velikog koncerta pod nazivom "Sanja & Zec – Najveći hitovi grupe Novi fosili", koji će se održati 6. prosinca u prestižnom Sava Centru. Podsjetimo, Sanja Doležal postala je članicom Novih fosila 1983. godine i ubrzo postala jedno od najprepoznatljivijih lica jugoslavenske estrade. Njezin šarm i energija obilježili su "zlatno doba" benda. Nakon raspada grupe devedesetih, okušala se i u solo karijeri, no veliki trag ostavila je kao televizijska voditeljica. Vodila je talk-show "Sanja", a godinama je bila zaštitno lice emisije "Dobro jutro, Hrvatska".