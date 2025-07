Više ne može ni čitati! Kultni glumac akcijskih filmova boluje od bolesti za koju nema lijeka, a stanje mu se pogoršava

Posljednjih dana loše vijesti dolaze iz Amerike. Naime, tamošnji mediji pišu da je stanje hollywoodskog glumca Brucea Willisa sve lošije. Poznati glumac već nekoliko godina boluje od afazije i frontotemporalne demencije. Riječ je o neizlječivim bolestima, a u tim teškim trenucima s njim su članovi obitelji koji su svjesni da će bolest, kako vrijeme bude protjecalo, nažalost, napredovati.

U posljednje je vrijeme Bruceovo stanje stagniralo, a njegovi su najblaži rekli da je stabilno te da puno vremena provode s njim. No, čini se kako je bolest uznapredovala. Ovih se dana proširila vijest da glumac jako teško govori, da više ne može čitati te da ima problema s motorikom.

Poznati akcijski glumac iz javnosti se povukao 2022. godine, tek nekoliko dana nakon svog 67. rođendana, a nakon toga nekoliko su ga puta snimili paparazzi. Svaki bi put Willis bio u društvu bliske osobe ili bi sjedio na suvozačkom mjestu pokazujući tako da bolest uzima svoj danak, no da se on neće tako lako predati.

Naime, te 2022. godine, nakon što je otkriveno da se povlači, na društvenim se mrežama oglasila njegova obitelj. "Kao obitelj željeli smo podijeliti s vama informaciju da naš voljeni Bruce ima zdravstvenih problema i da mu je nedavno dijagnosticirana afazija, što utječe na njegove kognitivne sposobnosti. Zbog toga se Bruce oprašta od glume koja mu je toliko značila. Ovo je jako izazovan trenutak za obitelj i jako smo zahvalni na vašoj ljubavi i podršci. Prolazimo kroz ovo zajedno kao obitelj, a htjeli smo obavijestiti obožavatelje jer znamo koliko vam on znači, ali i koliko vi značite njemu", napisali su tada članovi obitelji Willis na Instagramu.

Prije toga glumac je radio vrlo naporno kako bi za svoju obitelj omogućio dovoljno financijskih sredstava za budućnost. U tri godine prije umirovljenja, dakle od 2019. do 2022. godine, tada muškarac u srednjim šezdesetima, snimio je čak 22 akcijska filma, a kolege s kojima je tada radio mogli su već uočiti njegovo neobično ponašanje i poteškoće koje su upućivale na bolest. Nakon njegova umirovljenja redatelji s kojima je radio ispričali su što mu se događalo. Bruce je 2020. godine snimao film ''Hard Bill'', a tada se dogodilo da je čak nekoliko puta pogrešno pucao tijekom snimanja te da mu je trebao netko da mu čita tekst kroz slušalicu. Iste godine Willis je imao problema i tijekom snimanja filma ''Američka opsada''. Fotografi s uhvatili detalj kada se vidjelo da ima slušalicu u uhu te si tako pomaže pri svladavanju teksta. Da mu se stanje pogoršava, vidjelo se i na setu filma ''Bijeli slon'' iz 2021. godine, gdje je često bio zbunjen, a jednom je i otvoreno zapitao što tu radi. Redatelj filma ''Out of Death'' bio je svjestan zdravstvenih tegoba koje su snašle glumca i zato je na snimanju ovog filma iz 2021. zamolio scenariste filma da Willisove rečenice budu kratke kako bi ih lakše zapamtio.

Nakon što se povukao iz glume, o njegovu su se stanju oglašavali samo članovi njegove obitelji tvrdeći da je on stabilno, no ističuću i da ima boljih i lošijih dana i da su svi uz njega. Isticali su, naravno, i da su svjesni da za ovu bolest lijeka nema, no da se nadaju da će se to u budućnosti promijeniti.

Inače, Willisa mnogi obožavatelji poistovjećuju s ulogama u kultnim filmovima i blockbusterima poput "Umri muški", "Pakleni šund", "Peti element", "Dvanaest majmuna", "Armageddon", "Šesto čulo", koji su ga učinili jednim od najuspješnijih glumaca u povijesti Hollywooda. Legendarni glumac rođen je 19. ožujka 1955. u Zapadnoj Njemačkoj. Sa samo dvije godine s roditeljima se preselio u New Jersey, nakon čega su mu se roditelji rastali. Nakon traumatičnog iskustva počeo je mucati, a ovi simptomi nestali bi samo kada bi glumio. Ljubav prema glumi u mladom Bruceu procvjetala je na Montclair State Collegeu, gdje je glumio u "Mački na vrućem limenom krovu" Tennesseeja Williamsa, a dobre kritike ohrabrile su ga da svoju sreću okuša u američkim filmskim metropolama. Najprije se dokopao New Yorka, u kojem je pokušavao zaigrati u nekoj offbroadwayskoj produkciji, što mu je koncem 70-ih i uspjelo, a 1984. dobiva i glavnu ulogu u predstavi "Fool for Love". U to vrijeme nastupio je u televizijskoj seriji "Poroci Miamija" i snimio reklamu za Levi's.

Prvu stubu u karijeri prekoračio je u Los Angelesu kada je izabran za ulogu detektiva Davida Addisona Jr. u seriji "Slučajni partneri". Svoju prvu filmsku ulogu ostvario je 1980. u "The First Deadly Sin", no nije bio potpisan na odjavnoj špici. No 1988. godine, neočekivani preokret s filmom "Umri muški" lansirao ga je u zvijezde. Bruce je ovim ostvarenjem ispisao filmsku povijest, a njegov John McClane danas je utjelovljenje akcijskog junaka. Potom su uslijedile i druge uloge.

Na stranicama magazina dugo je vremena punio stupce zbog braka s Demi Moore. Vjenčali su se 21. studenog 1987. godine te dobili tri kćeri: Rumer, Scout LaRue i Tallulah, no brak koji je stalno bio na "klimavim nogama" zbog njegovih čestih izlazaka i navodnih nevjera raspao se nakon 13 godina. Supružnici su nakon braka ostali u jako dobrim odnosima, a Demi se i danas brine o njemu. U drugom braku s 25 godina mlađom manekenkom Emmom Heming postao je ocem još dviju djevojčica.