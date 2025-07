Slavni glazbenik izgubio bitku s teškom bolešću, autor je bezvremenskog rock hita

Svijet rock glazbe zavijen je u crno viješću da je George Kooymans, legendarni gitarist, pjevač i suosnivač nizozemskog benda Golden Earring, preminuo u 78. godini. Kooymans je umro od posljedica amiotrofične lateralne skleroze (ALS), teške neurodegenerativne bolesti koja mu je dijagnosticirana krajem 2020. godine. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest za nizozemske medije, poručivši: "Opraštamo se od velikog glazbenika i skladatelja čiji je rad sezao daleko izvan Golden Earringa. George je bio voljeni suprug, otac, djed, ali prije svega, prijatelj." Njegov odlazak nije samo gubitak za obitelj i prijatelje, već i za milijune obožavatelja diljem svijeta koji su odrasli uz zvuk njegove gitare i rifove koji su definirali jednu glazbenu epohu.

Njegova dijagnoza šokirala je glazbeni svijet i označila nagli kraj za Golden Earring, jedan od najdugovječnijih bendova u povijesti rocka. Nakon što je Kooymans obavijestio kolege o svojoj bolesti, bend je u veljači 2021. objavio da se raspušta nakon više od pet desetljeća neprekidnog djelovanja, shvativši da bez svog osnivača i ključnog autora ne mogu nastaviti. "To je vrlo loša prognoza i nisam baš raspoložen puno pričati o tome. Liječim se u sveučilišnoj bolnici u Leuvenu. To je to. To je progresivna bolest. Nažalost, nastupanje više nije moguće", izjavio je tada Kooymans s bolnom iskrenošću. Bubnjar Cesar Zuiderwijk, koji je s njim dijelio pozornicu punih 50 godina, emotivno je reagirao na gubitak prijatelja i kolege: "Ono što sada želimo je tišina i sjećanje na sve što je učinio. Svirao sam s njim 50 godina i to je bilo najbolje vrijeme mog života."

Kooymansova glazbena priča započela je u Haagu ranih 1960-ih, kada je kao trinaestogodišnjak sa svojim susjedom i prijateljem iz djetinjstva, basistom Rinusom Gerritsenom, osnovao rock duo. Prvotno su se zvali The Tornados, no ime su morali promijeniti u The Golden Earrings kada su saznali za istoimeni britanski instrumentalni sastav koji je upravo postigao svjetski uspjeh s hitom "Telstar". Novo ime, "The Golden Earrings", preuzeli su od instrumentala britanske grupe The Hunters, kojima su u to vrijeme bili predgrupa. Već 1965. godine objavili su debitantski album "Just Ear-rings" i brzo se probili na nizozemske ljestvice s pjesmama poput "Please Go" i "That Day". Nakon što su 1969. skratili ime u Golden Earring i ustalili postavu s Barryjem Hayom kao glavnim vokalom i Cesarom Zuiderwijkom na bubnjevima – postavu koja će ostati nepromijenjena sljedećih 50 godina – bili su spremni za osvajanje svijeta.

Svjetsku slavu i besmrtnost donio im je album "Moontan" iz 1973. godine i singl koji će postati rock himna za generacije – "Radar Love". Ta epska, višeslojna pjesma o vožnji kroz noć i telepatskoj vezi s voljenom osobom postala je sinonim za rock radio i nezaobilazna na listama najboljih pjesama za putovanje. Iako je u Sjedinjenim Američkim Državama dosegnula 13. mjesto na Billboard Hot 100 ljestvici, njezin kulturni utjecaj daleko nadmašuje puki komercijalni uspjeh, postavši arhetipska američka hard-rock pjesma za cestu, unatoč tome što dolazi iz Nizozemske. Časopis Rolling Stone jednom je u šali napisao: "Ova pjesma odgovorna je za 80 posto kazni za prebrzu vožnju u SAD-u 1974. godine", hvaleći njezinu hipnotičku bas liniju i poeziju "groznice bijele crte". Kooymansov prepoznatljivi gitarski riff, odsviran na njegovom crnom Gibson Les Paul Customu s tri magneta, postao je jedan od najpamtljivijih u povijesti rocka.

Iako je "Radar Love" ostao njihov najprepoznatljiviji hit s procjenjenih 400 obrada raznih izvođača, od U2 i R.E.M.-a do Jamesa Browna, Golden Earring je nastavio nizati uspjehe. Pjesma "Twilight Zone" iz 1982., koju je u potpunosti napisao Kooymans, postala je njihov najveći komercijalni hit u SAD-u, dosegnuvši 10. mjesto na ljestvici. Ubrzo je uslijedio i uspjeh s pjesmom "When the Lady Smiles" 1984. godine, koja je izazvala kontroverze zbog spota, ali je potvrdila njihov status na svjetskoj sceni. Bend je tijekom karijere objavio 25 studijskih albuma i imao gotovo 30 top deset singlova na nizozemskim ljestvicama, čime su postali najuspješniji nizozemski rock bend svih vremena. Njihov utjecaj prepoznali su i drugi velikani; Steve Harris iz benda Iron Maiden nazvao ih je "jednim od svojih najdražih bendova svih vremena", a Maiden je čak obradio njihovu pjesmu "(Kill Me) Ce Soir" iz 1975. godine. Osim rada s matičnim bendom, Kooymans je bio aktivan i kao solo umjetnik te u suradnjama s drugima, poput američkog glazbenika Franka Carilla i nizozemske supergrupe Vreemde Kostgangers. Nakon što je javno objavio svoju borbu s ALS-om, podrška je stizala iz cijele Nizozemske.

"Bilo je dirljivo vidjeti kako se cijela Nizozemska okupila u znak podrške kada se saznalo da George Kooymans ima ALS i da više ne može nastupati", izjavila je Limore Noach, direktorica nizozemske Zaklade za ALS, dodajući: "Naše misli su s njegovom obitelji, prijateljima i ostalim članovima benda." Iako je Kooymansova bolest spriječila planiranu oproštajnu turneju, preostali članovi benda najavili su posljednji koncert, "One Last Night", koji će se održati u siječnju 2026. u istoj dvorani Ahoy u Rotterdamu gdje su odsvirali svoj posljednji nastup 2019. godine. Na tom će koncertu nastupiti brojni gostujući glazbenici, a svi prihodi bit će donirani za istraživanje ALS-a, nastavljajući borbu kojoj je Kooymans posvetio svoje posljednje godine i pretvarajući svoj glazbeni oproštaj u trajno nasljeđe nade.