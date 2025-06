Kristina Kuzmić: 'O Ugljanu stalno pričam svojim američkim prijateljima jer mislim da je to savršeno mjesto'

Influencerica i spisateljica Kristina Kuzmič vlasnica je profila na YouTubeu, Facebooku, Instagramu i TikToku koju prati velik broj ljudi, a pozornost domaće javnosti privlači i time što je rođena u Zagrebu, no potom se odselila u Osijek pa se kao mala, tijekom Domovinskog rata, odselila iz Hrvatske te izgradila život u Americi. Prije nekoliko godina u Hrvatsku se vratila i održala promociju svoje knjige "Drži se", pisala o svome životu, ali i paklu ovisnosti kroz koji je prolazio njezin sin. A kako se ona kao majka borila sa sinovom depresijom tema je njezine nove knjige koju predstavlja ove godine i koja je izašla u izdanju Profila, a upravo izlazak ove knjige bio je povod za ovaj razgovor. Naime, na naslovnici Kristinine knjige nalazi se fotografija snimljena na otoku Ugljanu koji za influencericu i spisateljicu ima posebno značenje. Kristina nam je tako ispričala o tome kako joj je ovaj dalmatinski otok promijenio život te kako je stvarno to bilo Putovanje koje ju je promijenilo.

Naime, Kristina s obitelji već godinama dolazi na ovaj otok u Zadarskoj županiji, jer su njezini roditelji prije otprilike 20 godina kupili kuću na Ugljanu. - To je jedno od mojih najdražih mjesta za posjetiti ljeti. Prelijepo mi je tamo. Uvijek oduzima dah - ističe spisateljica koja na otoku uživa u opuštanju. - Dani su mi ispunjeni uživanjem u prekrasnom moru, domaćim jelima na terasi i opuštajućim šetnjama uskim putem koji vodi do centra grada - kaže te dodaje da je proputovala dio otoka.

- Moje omiljeno mjesto je Kukljica jer sam tu provela najviše vremena. Volim kako postoje brojna mjesta koja su tiha i osjećaju se privatno, a s druge strane, centar grada je pun života i ima odlične restorane - ističe te nam pojašnjava zašto je Ugljan "zadarski vrt". - Ugljan ima izuzetne prirodne ljepote. Otok je prepun zelenih površina, maslinika, i mirnih uvala, a blizina Zadru pridonosi posebnoj atmosferi koja je istovremeno mirna i živahna. Postoje dijelovi otoka gdje, ako pogledaš u jednom smjeru, osjećaš se kao da si u prekrasnoj šumi, a u drugom smjeru gledaš na očaravajuće, kristalno čisto, plavetnilo mora. Zaista je savršeno mjesto za opuštanje i uživanje u prirodi - kaže te dodaje da jako voli posjećivati i Zadar.

- Obično odem barem na nekoliko jednodnevnih izleta u Zadar kad sam tamo. Moja djeca također jako vole Zadar. Smatramo da je jedan od najljepših gradova. Moj muž i ja često kažemo da, ako se ikada preselimo u Hrvatsku, to bi najvjerojatnije bilo u Zadar. No, često bismo posjećivali Ugljan jer je taj otok stvarno nešto posebno - kaže te dodaje da posebno pamti obiteljske večere na terasi.

- Uživamo u hrani koju smo pripremili na roštilju vani, jedemo puno više nego što smo trebali i igramo društvene igre do kasno u noć. Sunce zalazi, a mi cijelo to vrijeme uživamo u najljepšem pogledu na Jadransko more i obrise Zadra u daljini, što te trenutke čini još posebnijima. Ta atmosfera opuštenosti, smijeha i zajedništva uvijek mi ostane u lijepom sjećanju - ističe Kuzmič koja bi posjet Ugljan preporučuje svojim američkim prijateljima. - O Ugljanu stalno pričam svojim američkim prijateljima jer mislim da je to savršeno mjesto za opuštajući odmor - ističe spisateljica koja svojim američkim prijateljima govori o već popularnim mjestima koja su joj ostala u lijepom sjećanju.

- Znam da su vjerojatno najpopularnija mjesta, ali popularna su s razlogom - Split i Dubrovnik. Split je fantastičan zbog povijesti, predivne Dioklecijanove palače i super atmosfere na rivi uz more, s brojnim restoranima i kafićima. Dubrovnik je jednostavno magičan - njegove zidine, stari grad i nevjerojatni pogledi na more stvarno oduzimaju dah. Ali, želim nastaviti istraživati više otoka Hrvatske. Ima toliko predivnih mjesta na koja se još uvijek želim uputiti! - kaže te dodaje da će njezino iduće putovanje ipak biti nešto dalje od naše obale. - Svaki Božić, moj suprug i ja jedno drugome za sljedeću godinu poklonimo put iznenađenja. Moj poklon njemu prošlog Božića bio je put u Quebec, pa tamo idemo u srpnju. Već smo bili u Kanadi, ali nikad u tom dijelu i se jako veselimo vidjeti grad o kojem smo puno čuli - kaže.

No, kada govorimo o hrvatskoj obali i Ugljanu, ne možemo ne spomenuti i kako je Kristini ovaj otok promijenio pogled na borbu sa sinovom depresijom. - Dolazimo na Ugljan gotovo svako ljeto, ali 2019. godine, kada smo došli, bilo je to odmah nakon što je Luka proveo vrijeme u psihijatrijskoj bolnici i još uvijek je bio vrlo depresivan. Bilo je jako dobro za njega biti negdje u miru i daleko od loših uspomena. I bilo je dobro za nas da imamo vrijeme za razgovor na mjestu koje se osjeća tako mirno i lijepo - rekla je pa pojasnila simboliku fotografije na naslovnici knjige.

- Blizu kuće mojih roditelja postoji prelijepa staza uz more. Te iste godine, kada smo došli na Ugljan, nakon što je Luka bio hospitaliziran, on je imao nekoliko dana kada je stvarno bio loše zbog njegove depresije. Predložila sam da idemo u obiteljsku šetnju, i pristao je. Luka i ja smo hodali ispred svih, a moj muž je bio iza nas. I bez da smo to znali, moj muž nas je fotografirao jer je želio da imam zabilježen ovaj trenutak kada se Luka otvarao, nije bio izoliran i čak mi je dopuštao da mu pokažem nježnost. Tada nismo ni pomislili da ćemo ikada pisati knjigu o našoj priči, ali ta je fotografija završila kao naslovnica naše knjige. Da moj muž nije snimio tu fotografiju, vjerojatno bih zaboravila taj trenutak povezivanja, jer je bilo toliko puno drugih trenutaka tuge i straha tijekom tog vremena. Taj trenutak, ta fotografija, pomogla mi je kroz mnoge teške dane, i nadam se da će naša knjiga pomoći drugima koji prolaze teške dane i pomoći im da se osjećaju manje sami - ističe spisateljica koja je s promocijom knjige u Hrvatskoj počela 15. svibnja i to u Zagrebu, a nastavlja u Rijeci, Osijeku i Splitu.

- Moj izdavač Profil i ja smo zajedno birali. Za moju prvu knjigu organizirali smo događanja u Zagrebu i Splitu. Ovaj put smo odlučili dodati Osijek (jer sam odrasla tamo, iako sam rođena u Zagrebu) i Rijeku, jer sam dobivala puno zahtjeva za Rijeku od svojih pratitelja na društvenim mrežama. Volim kako su svi četiri grada različiti. Svaki od njih ima nešto jedinstveno i posebno za ponuditi, i stvarno se veselim posjetiti svaki od njih i provesti vrijeme s njihovim ljudima - kaže Kristina koja nam otkriva da nakon promocije ponovno u Hrvatsku stiže u listopadu, a onda, klasika, iduće ljeto na Ugljan.