Kristina izbačena iz showa, Andrea razočarana smještajem: 'Kao u horor filmu. Užas, ne sviđa mi se uopće'

Kandidati showa 'Ženim sina?' krenuli su na uzbudljive prve izlete, a zanimljivi odabiri lokacija otkrivaju ponešto o svakome od njih. Na izlete su otputovali svi zajedno i nitko ne može pobjeći, ali se netko uvijek može poslati kući!

Za obitelj Ranogajec organizacija izleta na trenutak je pala u drugi plan jer je tata Miljenko odlučio uzeti stvar u svoje ruke ne bi li izgladio nesuglasice s ljutitom Kristinom. „Ja idem rješavati problem s Kristinom umjesto Mirka jer mislim da ću to ipak riješiti na kulturniji način“, poručio je Miljenko, odlučan u namjeri da on i Kristina zakopaju ratne sjekire.

Foto: Nova TV

„Osjećam nemir u sebi čim vidim Kristinu da sjedi sama za stolom i bradica drhti“, rekao je Miljenko nakon što je ostale djevojke zamolio da ih na trenutak ostave same, a rasprava je brzo eskalirala u potpuno suprotnom smjeru od onoga što je planirao, do te mjere da je Kristina izjavila kako više ne želi biti dio showa. „Niti te ja ne želim. Od prvog dana vrijeđaš ljude, samo si ti na nekoj visini. Ne želim takvu osobu u showu“, poručio je Miljenko koji je u dogovoru s Mirkom odlučio da se pozdrave s Kristinom i posvete ostalim kandidatkinjama. Kada su se dojmovi nakon Kristininog burnog odlaska slegli, Mirko i Sara krenuli su s planiranjem putovanja, a ona je preuzela brigu o smještaju i rasporedu u sobama. Vikendica koja odiše starim zagorskim štihom oduševila je tatu Miljenka, ali čini se da djevojke nije oborila s nogu. „Kao u horor filmu. Užas, ne sviđa mi se ovdje uopće. Sara i Mirko su mogli nešto bolje naći“, rekla je Andrea koja nije skrivala razočarenje.

Za to vrijeme, Sebastian se s djevojkama zaputio prema Opatiji kako bi svi prisustvovali njegovoj gaži. Na polasku, mama Sanja došla ih je ispratiti, zbog čega Sebastian nije bio oduševljen. „Mama dolazi uvijek kad ne treba doći da me osramoti“, požalio se, a mamin dolazak nije podržala ni Georgette koja je odmah komentirala: „Mama ga treba ispratiti?! Užas“. Osim što je Sebastian djevojke odveo na svoju gažu, pripremio im je i iznenađenje koje nisu očekivale. Svaku djevojku dočekao je kostim koji su trebale odjenuti za maškare. Georgette je neoduševljeno pristupila iznenađenju, a dok su se ostale djevojke zabavljale, ona je priznala: „Glumila sam da se zabavljam. I to se može odglumiti“.

Foto: Nova TV Kristian je svoje djevojke odlučio odvesti na Krk, a tati Zoranu prešutio je da je njegova favoritkinja Ana Marija napustila show te tako spasila Stefani koju je planirao eliminirati. „Nije primijetio da Ana Marije nema, a da sam ja tamo. Ne znam što mu je bilo“, zbunjeno je rekla Stefani koju je dočekalo veliko iznenađenje po dolasku jer ju je Kristian odlučio odvesti na spoj. Iako je upravo nju planirao izbaciti, Kristian ju je odabrao za spoj kako bi iz prve ruke ispitao ima li šanse da se povežu. „Iskreno, napravila je tužniju facu nego kad sam joj rekao da je izbacujem iz showa“, rekao je Kristian koji se za spoj potrudio i pripremio prekrasnu večeru, ali nažalost od Stefani nije dobio reakciju kojoj se nadao. „Teško je, kao da razgovaram s nekim drugim čovjekom, na drugom jeziku“, zaključio je Kristian. Kakve još avanture očekuju kandidate na njihovim izletima ne propustite doznati u sljedećoj epizodi showa 'Ženim sina?'.

