Kraljica Camilla morala je otkazati sve obveze zbog zdravstvenog stanja: 'Upućuje iskrene isprike'

Kraljica supruga Camilla ponovno je pozitivna na koronavirus, gotovo godinu dana nakon što je prvi put oboljela od COVID-19. Buckinghamska palača tu vijest objavila je u svom priopćenju.

- Nakon što je razvila simptome prehlade, njezino veličanstvo supruga kraljica pozitivna je na virus Covid. Sa žaljenjem je stoga otkazala sve svoje javne angažmane za ovaj tjedan i upućuje iskrene isprike onima koji su trebali doći na njih - piše u priopćenju.

Inače, prošle veljače Clarence House objavio je da je 75-godišnja kraljica pozitivna na COVID. Camilla je bila pozitivna četiri dana nakon što je njezin suprug, koji je tada bio poznat kao princ Charles, ušao u samoizolaciju nakon pozitivne dijagnoze na koronavirus.

U kratkoj izjavi objavljenoj 14. veljače 2022., glasnogovornik Clarence Housea tada je rekao:

- Njezino Kraljevsko Visočanstvo Vojvotkinja od Cornwalla pozitivna je na COVID-19 i nalazi se u samoizolaciji. Nastavljamo slijediti vladine smjernice.

Palača je tada dodala da je Camilla tri puta cijepljena protiv koronavirusa.

Otprilike mjesec dana kasnije, u ožujku 2022., tadašnja vojvotkinja od Cornwalla razgovarala je o svojim dugotrajnim simptomima tijekom sastanka u Clarence Houseu.

- Prošlo je tri tjedna i još uvijek se nije smirilo - rekla je Camilla tada te dodala:

- Vjerojatno bi mi glas mogao odjednom nestati, pa bih mogla početi kašljati kašljucati.

Camilla je trebala posjetiti baletnu školu Elmhurst u Birminghamu povodom njezine 100. obljetnice i svratiti u knjižnicu Southwater One u Telfoldu kako bi odala priznanje njihovom doprinosu zajednici. No, kako je navedeno, sve te aktivnosti su do daljnjega otkazane.

Podsjetimo, kraljica supruga i kralj službeno bi trebali biti okrunjeni početkom svibnja ove godine, a britanski mediji već sad raspravljaju o mnogim detaljima ovog povijesnog događaja. Naime, ovo je prva krunidba u posljednjih 70 godina, nakon što je na tron sjela pokojna kraljica Elizabeta II.

Ranije se otkrilo kako će krunidba trajati tri dana, odnosno od 6. svibnja do 8. svibnja, a sve će se odvijati u Westminsterskoj opatiji. Samu krunidbu će predvoditi nadbiskup Canterburyja. Prije glavne svečanosti bit će i procesija od Buckinghamske palače do opatije, pa onda još jedna procesija, u kojoj će se Charlesu i Camilli pridružiti i ostali članovi kraljevske obitelji. Tada će svi zajedno izaći na balkon palače, gdje će supružnici biti okrunjeni. Ovo su samo neki detalji o krunidbi koji su dospjeli u javnost, a strani mediji ranije su pisali kako, Charlesov mlađi sin, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle neće biti na balkonu tijekom krunidbe kralja i kraljice supruge s ostatkom obitelji. Naime, kako oni navode, na balkonu je dopušteno biti samo zaposlenim članovima obitelji, a Harry i Meghan, kao i princ Andrew to više nisu, jer ne obnašaju službene dužnosti.

