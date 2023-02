Let 3: Traktor nema veze s time što se u Srbiji podmeće u medijima, očekujemo od njih 12 bodova

Ne prestaju reakcije na pobjedu Leta 3 i njihovu pjesmu 'Mama ŠČ!' s kojom će nas riječki rokeri predstavljati u svibnju na Euroviziji u Liverpoolu. Let 3 privukao je veliku pozornost ne samo u Hrvatskoj već i van granica Lijepe naše. Fanovi Eurovizije diljem svijeta oduševljeni su našom pobjedničkom pjesmom na Dori koja trenutno vodi u anketama eurovizijskih fanova. No, ne dijele svi njihovo mišljenje. Neki mediji u Srbiji objavili su da Let 3 pojavljivanjem na traktorima aludira na progon Srba 1995. te pozvali sve ljude da gledaju prema naprijed i prestanu "batrljati u glibu" prošlosti. Na takve napise i komentare na društvenim mrežama članovi Leta 3 odgovorili su u jednom od intervjua koji su dali nakon pobjede na Dori.

- Glupa je rasprava. Tko nas poznaje kao umjetnike, neće nasjesti na nekakve ljude varalice. Ne razumijem što je u pozadini interesa tih ljudi koji kopaju u traume. Treba se okrenuti budućnosti i ne batrljati se u glibu od prije. S naše strane, zaista taj traktor nema veze s time što nam se podmeće i plasira - istaknuo je Prlja za N1.

Mrle je dodao da jako cijene svoje fanove u Srbiji kojih ima jako puno. - Mi imamo jako puno fanova u Srbiji koje jako volimo i oni vole nas. Ništa slično nam nije ni na kraj pameti. Znam da mnogi znaju da mi to nikad ne bi uopće ni pomislili, a kamo li napravili, da se sprdamo s nečim takvim. To nije u našem stilu i ljubimo vas sve - rekao je Mrle.

Novinare je zanimalo i očekuju li 12 bodova od Srbije na Euroviziji. - Naravno! Ne bi trebali biti opterećeni tom pričom. Neka svatko glasa po svojoj savjesti. Mi ćemo se potruditi da napravimo svoju točku. I to glasanje po inerciji isto nije dobra pojava, ajmo susjed susjedu. Neka svatko glasa kako želi. Nećemo se fokusirati samo na glasove iz Srbije. ne razumijem ćemu uopće forsirati tu priču. Jedan korak naprijed, dva natrag” - kaže Prlja.

Njihov osebujan nastup na Dori još je uvijek glavna tema, a sve su glasnije i priče o mogućim restrikcijama BBC-ja i EBU-a kada je u pitanju sam nastup na Euroviziji. - Mi smo na tim kladionicama na prvom mjestu, a neki novinari s BBC-ja su oduševljeni i traže naš intervju. Ne vidim gdje je problem - kaže Mrle. Prlja naglašava da će oni u Liverpoolu biti Let 3. - Kompromisi su potrebni, ali postoji granica ispod koje ne želimo ići – želimo biti Let 3 .- dodaje Mrle. - BBC ne reže jaja. Ako BBC reže jaja, mogli bismo biti bend bez jaja, ali to se neće dogoditi - zaključio je Mrle.

