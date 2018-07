Kraljica belfija u Splitu poručuje: Ne uspoređujte se s drugima, uživajte u sebi

Kraljica belfija i najveća fitness influencerica na svijetu Jen Selter stigla je u Hrvatsku gdje se družila sa svojim fanovima.

Atraktivna 24-godišnjakinja, ponosna vlasnica titule „najbolje stražnjice Instagrama“, u Polleo Sport poslovnici u CCO Splitu potpisivala je autograme, snimala selfije, ali i odgovarala na brojna medijska pitanja...

– Nakon srednje škole zaposlila sam se u teretani jer nisam znala što bih dalje. U to sam se vrijeme borila s anksioznosti, pa sam počela vježbati. Nakon tjelovježbe bih se osjećala sjajno, sav stres je izašao kroz znoj i jednostavno sam se zaljubila u to. Prvotno je to bio hobi, koji se poslije pretvorio u posao, što je predivno – rekla je o svojim počecima Jen Selter.

– Ne biste se trebali uspoređivati s onim što vidite na internetu. Ono što influenceri objavljuju najbolje je od najboljeg. Ne uspoređujte se ni s kim – poslala je na kraju poruku svim ženama nesigurnima u vlastiti izgled.