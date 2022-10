Princ Phillip bio je kraljičina najveća ljubav, no varao ju je s ovom ženom

Nedavno je stigla potvrda kako od 9. studenog kreće emitiranje pete sezone hvaljene serije Kruna (The Crown) na Netflixu. Dramska serija koja je ujedno i jedna od najskupljih koje Netflix nudi (a u svojoj kolekciji ima čak 22 nagrade Emmy) bavi se životom britanske kraljevske obitelji, a nova sezona stiže dva mjeseca nakon smrti kraljice Elizabete II.

Kraljica Elizabeta II. i njezina najveća ljubav, suprug princ Philip u braku su bili 74 godine, a uvijek su slovili kao skladan par s jednom od najljepših ljubavnih priča, pa ne čudi što je dio javnosti, ali i kraljevsku obitelj naljutila informacija kako bi u novoj sezoni serije trebala biti prikazana Philipova afera s njegovom bliskom prijateljicom Penny Knatchbull.

Ulogu Penny Knatchbull dobila je poznata britanska glumica Natascha McElhone, dok vojvodu od Edinburgha ovaj put tumači glumačka legenda, Sir Jonathan Pryce.

Foto: Profimedia

Kako piše britanski The Sun, snimljene su intimne scene između glumaca koji su utjelovili princa Philipa i groficu, a trebalo bi biti prikazano kako dodiruju ruke dok vojvoda od Edinburgha priča o svom braku. Nakon što su se ovi detalji pojavili u javnosti oglasio se i bivši glasnogovornik kraljice, Dickie Arbiter, koji je rekao da su takve scene ''neukusne''.

-Serija izlazi samo nekoliko tjedana nakon kraljičinog sprovoda što je neukusno i okrutno. Istina je ta da je Penny bila dugogodišnja prijateljica cijele obitelji. Netflix samo nije zainteresiran za osjećaje drugih ljudi - komentirao je Arbiter- rekao je Dickie, a cijel situaciju komentirala je i urednica časopisa Majesty, Ingrid Seward.

-To je krajnje loš ukus. Ovo je fikcija. Nema šanse da u milijun godina da on s bilo kim razgovara o svom braku. Kraljevska obitelj to vjerojatno neće gledati zbog vlastitog razuma- rekla je.

Netflixov izvor za Daily Mail pak je komentirao kako su natpisi o novoj sezoni samo spekulacija, a nije stigla ni reakcija palače.

Princ Philip nazivao drugom najvažnijom ženom u životu, a bili su bliski prijatelji godinama unatoč velikoj razlici u godinama. Penny je bila bliska i s kraljicom Elizabetom s kojom je dijelila veliku ljubav prema konjima. Nakon što je princ odstupio s dužnosti 2017. godine, često ga je posjećivala na imanju u Norfolku te je bila jedina osoba koja nije članica kraljevske obitelji koja je prisustvovala sprovodu vojvode koji je bio samo za obitelj.

VIDEO Ljubavna priča kraljice Elizabete i princa Philipa jedna je od najljepših, nisu im presudili ni brojni skandali