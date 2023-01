Kralj Charles na svojoj krunidbi prekinut će još jedan običaj, bit će pomazan pred očima javnosti

Kralj Charles službeno bi trebao biti okrunjen početkom svibnja ove godine, a britanski mediji već sad raspravljaju o mnogim detaljima ovog povijesnog događaja. Naime, ovo je prva krunidba u posljednjih 70 godina, nakon što je na tron sjela njegova majka, pokojna kraljica Elizabeta II.

Ranije se otkrilo kako će krunidba trajati tri dana, odnosno od 6. svibnja do 8. svibnja, a sve će se odvijati u Westminsterskoj opatiji. Samu krunidbu će predvoditi nadbiskup Canterburyja. Prije glavne svečanosti bit će i procesija od Buckinghamske palače do opatije, pa onda još jedna procesija, u kojoj će se Charlesu i Camilli pridružiti i ostali članovi kraljevske obitelji. Tada će svi zajedno izaći na balkon palače, gdje će supružnici biti okrunjeni. Ovo su samo neki detalji o krunidbi koji su dospjeli u javnost, a strani mediji ranije su pisali kako, Charlesov mlađi sin, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle neće biti na balkonu tijekom krunidbe kralja i kraljice supruge s ostatkom obitelji. Naime, kako oni navode, na balkonu je dopušteno biti samo zaposlenim članovima obitelji, a Harry i Meghan, kao i princ Andrew to više nisu, jer ne obnašaju službene dužnosti.

Ranije je objavljeno da bi krunidba trebala biti nešto skromnija nego prijašnje. Krunidba kraljice Elizabete II. trajala je tri sata, a Charlesova će trajati nešto više od sat vremena te će imati oko dvije tisuće gostiju. Pomazanje monarha bit će isto kao i 1953. godine. Kralj će sjediti u krunidbenoj stolici i zaklet će se da će biti "branitelj vjere". Tada će mu na glavu staviti krunu svetog Edvarda te tako službeno postaje kraljem. Camilla će preuzeti titulu kraljice supruge te će njoj na glavu staviti krunu kraljice Elizabete. Princ William na krunidbi će biti službeno imenovan princem od Walesa.

No, britanski mediji sada pišu kako će se ipak dogoditi jedna razlika kod pomazanja. Naime, kralj Charles III. mogao bi postati prvi monarh u britanskoj povijesti koji će biti javno pomazan na svojoj krunidbi u još jednom prekidu tradicije, pišu mediji o svojim saznanjima iz palače.

U prethodnim krunidbama, trenutak u kojem nadbiskup Canterburyja svetim uljem pomazuje ruke, grudi i glavu suverena nije viđen u javnosti ni pred kamerama. Kada je Elizabeta II. pomazana za britansku kraljicu, iznad njezine glave je stajao baldahin od zlatnog platna, a televizije koje su prenosile krunidbu na nekoliko sekundi su zamračile sliku.

Razlog ovakvoj tajnovitosti ovog postupka jest u tome što se pomazanje monarha smatra najsvetiji čin krunidbe koji javnost ne smije vidjeti te je time ujedno i najmisteriozniji čin same svečanosti. Ako se ovo pokaže istinitim, to bi bio još jedan od prekinutih običaja koje je Charles najavio u svojoj vladavini.

