Kraj drame! RTL će diskvalificirat farmera koji je zatajio vlastitu djecu i lagao o odnosu s majkom!

Konačno je razriješena drama o tome hoće li potencijalni farmer Ante Ćelić ipak sudjelovati u četrnaestoj sezoni showa "Ljubav je na selu". Neće! Naime, obzirom da je produkciji zatajio kako ima dijete, a potom naknadno priznao da je ta informacija ipak točna, produkcija ga je odlučila diskvalificirati.

RTL se o svemu oglasio i službenim priopćenjem:

-Ante Ćelić je diskvalificiran iz showa jer, nakon što se javila majka njegovog djeteta, javila se i Antina majka koja je ogorčena njegovim navodima da ga je napustila. Naime, oni su konstantno u kontaktu i održavaju odnose tipične za majku i sina u dvadesetim godinama, a tvrdnje je potkrijepila i fotografijom, rekla je producentica emisije Marija Jelena Zen te dodala: - S obzirom na to da je Ante lagao produkciji u oba slučaja, ne možemo nastaviti suradnju s njim u trajanju od skoro godinu dana niti je možemo zasnovati na ovakvim temeljima. Nadamo se da će Ante vrijeme koje je bilo predviđeno za snimanje emisije iskoristiti za obnavljanje odnosa unutar svoje obitelji i da će se posvetiti svojoj djeci. kazala je Zen.



Podsjetimo, odmah nakon predstavljanja kandidata nove 14. sezone showa 'Ljubav je na selu' društvenim mrežama počele su kružiti informacije o jednom od kandidata koji se navodno lažno predstavio. Riječ je o 24-godišnjem Anti Čeliću iz mjesta Borovci u blizini Metkovića. Ante je po struci je instalater grijanja. Za vrijeme predstavljanja otkrio je da je veseljak, pošten i drag, no da ponekad može biti tvrdoglav, temperamentan i preiskren. Dodao je isto tako da mu je najdulja veza trajala tri godine te da preferira plavuše. No, mediji su ranije objavili da je Ante navodno otac djeteta koje ne viđa, a ne viđa ni djetetovu majku. Kazao je i kako živi s ocem te da ga je majka ostavila kad mu je bilo 13 godina i da s njom više nije u kontaktu. No, ubrzo se medijima javila i Antina majka Nevenka koja tvrdi da Ante ne govori istinu.

- Jako me povrijedilo kad je rekao da sam ga ostavila kad je imao 13 godina, to je laž. Ostavila sam njegovog oca, a ne njega. Odgojila sam ga, pronašla mu posao u zaštitarskoj firmi, a on se s 20 godina odlučio vratiti svom ocu u Borovce. Ja tu nisam ništa mogla - kazala je Antina majka za 24 sata. Tvrdi da Ante laže da nisu u kontaktu, jer se viđaju na obiteljskim okupljanjima i uvijek je tu za njega kad je zatreba. Šokirana je ostala i Antinom izjavom kako bi se htio ostvariti u očinskoj ulozi iako već, kako tvrdi njegova majka, ima dvoje djece. - Priča kako želi biti otac, a ima dvoje djece koje s različitim djevojkama koje je ostavio. Unuke ne poznajem, ali voljela bih doći do tih cura, jako mi ih je žao, Ante ih uvijek na kraju ostavi - kazala je Ćelićeva majka i dodala kako ne shvaća zašto je njezin sin ispričao tolike laži.

