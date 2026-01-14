Naš influencer otvorio dušu o planovima za djecu s partnerom iz Srbije

Naši Portali
14.01.2026.
u 14:44

U novom Q&A formatu na Instagramu, odgovarao je na pitanja svojih pratitelja, a jedno od njih odnosilo se na roditeljstvo – razmišljaju li on i Bogoljub o djeci putem posvojenja, surogat-majčinstva ili na neki drugi način. Vuletić je iskreno objasnio zašto se njih dvojica trenutno ne vide u ulozi roditelja

Influencer Marko Vuletić nedavno je iznenadio svoje pratitelje objavom da je još u ožujku formalizirao životno partnerstvo s Bogoljubom, kojeg je javnosti predstavio tek prije nekoliko mjeseci. U novom Q&A formatu na Instagramu, odgovarao je na pitanja svojih pratitelja, a jedno od njih odnosilo se na roditeljstvo – razmišljaju li on i Bogoljub o djeci putem posvojenja, surogat-majčinstva ili na neki drugi način. Vuletić je iskreno objasnio zašto se njih dvojica trenutno ne vide u ulozi roditelja.

Foto: Instagram

"Ne vjerujem. Mislim da nemamo živaca, ni ja ni on, za reakcije ljudi i ja to ne želim prolaziti s djetetom. Ne želim djetetu koje je već prošlo kroz neku vrstu torture da ga dočeka neko neodgojeno dijete i kaže: 'Di su ti tate, pe**ri?' Vjerujem da ja tu ne bih imao samokontrolu i iz tog razloga trenutno ne razmišljamo o tome", izjavio je. Dodao je i da mu je sadašnja situacija ugodna upravo zbog mira koji uživaju: "Lijepo mi je, imam mir i veselje s Bogijem i koliko god bi to bilo lijepo, mislim da nije vrijeme. Granice se, valjda, pomiču uvijek, samo ja nisam spreman pomaknuti tu."

Osvrnuo se i na to je li sklapanje životnog partnerstva donijelo promjene u njihovom društvenom krugu. Prema njegovim riječima, reakcije su bile isključivo pozitivne. "Svi naši prijatelji, roditelji i šire društvo znaju i nisu postavili ni jedno pitanje, niti se meni ili njemu narušio ni jedan odnos. Svi su nas dočekali sa srećom i objeručke zagrlili jer vide da smo sretni", napisao je Vuletić. U poruci posebno namijenjenoj mlađim pratiteljima, Marko je istaknuo: "Mladim ljudima koji se pronalaze želim reći neka znaju da će većina ljudi ostati u njihovim životima i da puste ove koji ih ne razumiju da blebeću do preksutra.

Najbitniji ste vi i nitko drugi." Također je napomenuo da je s roditeljima i sestrom u izvrsnim odnosima. Iako se o Markovom privatnom životu dugo nije znalo gotovo ništa, Bogoljuba je pratiteljima predstavio tek nedavno, u videu pod nazivom Život u partnerstvu. Između njih je 12 godina razlike, no Marko tvrdi da se to u praksi gotovo i ne osjeti – uz šalu da je Bogoljub "gen Z u duši". Njihovo poznanstvo započelo je na zajedničkom projektu, pri čemu je Bogoljub ranije bio Markov klijent. Međutim, kako sami ističu, tek su tijekom zajedničkog putovanja u potpunosti shvatili koliko se dobro slažu i koliko im je odnos "sjeo". Kao istospolni par, otvoreno su progovorili o razlozima zašto su odlučili izaći u javnost. Bogoljub smatra da se s takvim korakom ne bi trebalo žuriti, dok je Marko naglasio da su se oglasili s namjerom da pomognu onima koji prolaze kroz sličnu situaciju.

djeca veza životno partnerstvo Marko Vuletić showbiz

Komentara 4

VA
VanjaPlank
14:50 14.01.2026.

Devijantno i ne prirodno. Da je ovo normalno svijeta do danas nebi više bilo.

SI
Sivooki
15:15 14.01.2026.

Dakle, o surogatstvu kao da je to najnormalnije....

Avatar Tombstone
Tombstone
15:05 14.01.2026.

Je, svi su presretni. Svaki otac I majka ponosni su kad prosecu s sinom I njegovim muzem. Mo's si mislit...

