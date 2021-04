Konačno se zna! Ovo je princ Philip rekao na Harryjev i Meghanin intervju i odlazak iz obitelji

Gotovo tjedan dana nakon smrti princa Philipa koji je preminuo u 100. godini, otkrivaju se detalji razgovora unutar zidina Buckinghamske palače. Konkretno, britanski mediji sada pišu o tome što je točno princ Philip mislio o intervjuu svog unuka, princa Harryja i Meghan Markle kojeg su dali Oprah Winfrey, ali i kakav je njegov stav o njihovom izlasku iz Krune.

Za intervju je navodno smatrao da je čista ludost i kako iz toga neće izaći ništa dobro. Nakon njihove odluke o preseljenju rekao im je da to nije dobro ni za njih, ni za Veliku Britaniju. No na kraju je ipak prihvatio unukovu odluku zaključivši kako je to njegov život i da je najbolje da ga živi kako sam želi.

"Vojvodi od Edinburgha bilo je jako žao što su se stvari tako odvile. Pogotovo jer je Harry od njega naslijedio titulu generala i kapetana marinaca 2017. godina, a onda ih se odrekao. Philip je taj posao radio 64 godine, a Harry je izdržao jedva 30 mjeseci. Vojvoda nije bio time zadovoljan, niti je vjerovao u ispravnost Harryjeve i Meghanine odluke. Ali suosjećao je s unukovim nepovjerenjem u medije i podržao ga je u konačnici da radi stvari na svoj način. Ljudi moraju voditi živote onako kako misle da je najbolje, rekao mi je jednom prilikom", otkrio je njegov biograf Gyles Brandreth s kojim je dugo godina surađivao za britanske medije.

Kako je otkrio, nije ga smetala sama činjenica da intervju rade dok je on u bolnici već to da su o svojim problemima odlučili razgovarati u javnosti.

"To što je intervju prikazan dok je bio u bolnici, to nije mučilo Philipa. Ono što ga je zabrinjavalo je zaokupljenost Harryja i Meghan vlastitim problemima i spremnost da o njima razgovoraju u javnosti. Jedno od njegovih pravila je bilo da se televizijski intervjui snimaju, ali da se u njima nikada ne govori o privatnim stvarima. Znam da je to pravilo podijelio sa svojom djecom, pa pretpostavljam da je i s unucima. U konačnici Philip je volio Harryja, divio mu se zbog karijere i smatrao ga je dobrim čovjekom", zaključio je Brandreth.

Podsjetimo, princ Harry u nedjelju je sletio u Veliku Britaniju gdje će morati biti u karanteni, no moći će ići na djedov sprovod koji je zakazan za 17. travnja. Supruga Meghan mu se nije pridružila jer prema uputama liječnika mora mirovati zbog trudnoće, a tu odluku je i kraljica prihvatila.

