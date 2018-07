Dugi pljesak za Olivera: Svi su ustali i zapjevali 'Vjeruj u ljubav'

Komemoracija u čast istaknutom glazbenom umjetniku Oliveru Dragojeviću održava se u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu.

Komemoraciji je nazočan i državni vrh - predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

U 18,50 sati kreće posljednji ispraćaj Olivera iz crkve sv. Frane preko Rive do katamarana koji će ga posljednji put odvesti u Velu Luku gdje će u srijedu u 18 sati na mjesnom groblju sv. Roka biti pogreb. U povodu smrti Olivera Dragojevića Vlada je utorak proglasila Danom nacionalne sućuti.

Tijek događaja:

11:43 - Na samom kraju komemoracije okupljeni su posljednji put zapljeskali velikom Oliveru. Nakon aplauza koji je trajao punih pet minuta svi su zapjevali bezvremensku pjesmu "Vjeruj u ljubav".

11:32 - Oliver je ... sve smo rekli, ništa nismo rekli. Rekao je da je on na svom brodu i kapetan i sluga, a svi koji smo mu prijatelji znamo da je to istina u svim segmentima života. Ja bih želio reći svom kapetanu da je sve kako triba i da je sve ovo more samo za te - rekao je Gibonni gušeći se u suzama.

11.28 - Oliverova obitelj sjedi u prvom redu uz predsjednicu Grabar-Kitarović i premijera Plenkovića

11.25 "Ostavio si neizbrisivi trag. Trag u beskraju. Čast mi je što sam te poznavao" - rekao je Tomo Mrduljaš.

11.23 - "Nama glazbenicima bio je svjetionik, putokaz kojim putem treba ići. Kako sačuvati obraz, kako sačuvati prijatelje, uživati u glazbi. Ostaje nam da budemo ponosni i sretni što smo uopće mogli biti njegovi suvremenici, što smo mogli i još možemo od njega učiti. A tebi Oli nek ti je laka zemlja i nek ti je mirno more, a grad i ljudi već su tvoji i bit će zauvijek"- rekao je Bratos, koji je pri kraju govora jedva zadržao suze

11.20 - Nikša Bratoš: Moć najvećih je da nas ujedine u bolu i radosti. Ovih nekoliko dana u boli, prije toga decenijama u radosti. Ne postoji praktično skladatelj ili autor koji nije težio da Oliver snimi njegovu pjesmu

11.10 - Nakon klapske izvedbe pjesme "Moj galebe" dirljiv govor održao je pjesnik Jakša Fiamengo. "Što je neminovnost je neminovnost. Nismo mogli spriječiti da odeš, ali možemo spriječiti da odeš iz naših srca" - rekao je Fiamengo

11.00 Počela je komemoracija

10:54 - U HNK u Splitu posljednju počast Oliveru došli su dati i brojni glazbenici. Između ostalih tu su Petar Grašo, Mate Bulić, Tiho Orlić, Dino Merlin, Tonči Huljić, Doris Dragović, Marko Tolja, Dražen Zečić, Stjepan Hauser, Severina, Giuliano, Tony Cetinski, Ivana i Marija Husar ...

10:52 - Na komemoracciju je stigla i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović

10:40 - Oliver Dragojević veliki je umjetnik koji je obilježio naše živote i dao im puno osjećaja. Bio je veliki umjetnik i svojom ljudskošću, dobrotom i toplinom ljude je privukao sebi. Toliko duboko je ušao u naše živote da smo znali svaki stih njegovih pjesama - kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković

10.20 - Dva broda Hrvatske ratne mornarice, raketne topovnjače RTOP-21 Šibenik i RTOP-42 Dubrovnik, sudjelovat ćena ispraćaju Olivera Dragojevića, gdje će od gata sv. Nikole isploviti prema Veloj Luci.