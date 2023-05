Kolinda Grabar Kitarović uživa u New Yorku, pohvalila se i druženjem s istaknutim političarem

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (55) ovih je dana boravi u SAD-u, točnije u New Yorku gdje je u srijedu bila na svečanosti podizanja hrvatske i američke zastave u povodu Dana državnosti i Dana hrvatske baštine. Svečane trenutke ovjekovječila je i fotografijama, a na nekima od njih pozirala je i s gradonačelnikom New Yorka Ericom Adamsom. Tom prilikom bivša predsjednica zablistala je u crnom odijelu ispod koje je imala svilenu ljubičastu bluzu, a njezino elegantno izdanje privlačilo je brojne poglede.

"New York, 22. svibnja 2023. Svečanost podizanja hrvatske i američke zastave u povodu Dana državnosti i Dana hrvatske baštine u New Yorku", napisala je Grabar-Kitarović u opisu fotografija koje su osvanule na njezinom Facebooku.

Podsjetimo, gradonačelnik New York Cityja Eric Adams naglasio je u ponedjeljak da su veze između New Yorka i hrvatske zajednice najsnažnije do sada. Gradonačelnik iz Demokratske stranke, noseći dres hrvatske nogometne reprezentacije po kojem je Hrvatska prepoznatljiva diljem svijeta, sudjelovao je na proslavi 30. obljetnice od otvaranja hrvatskog konzulata i 31. od uspostave diplomatskih odnosa dvije zemlje. SAD je Hrvatsku priznao 7. travnja 1992. godine. Ponedjeljak je proglasio Danom hrvatske baštine.

– Najveća je hrvatska populacija u Americi upravo ovdje. A ja znam koliko je lijepa vaša zemlja jer sam prije više godina, prilikom posjeta Hrvatskoj, gledao prelijepu obalu, vidio koliko su ljudi ljubazni te sam iskusio kako čovjek može tamo otići obnoviti svoju energiju i duh – rekao je Adams.

Foto: Printscreen Twitter

Generalni konzul Hrvatske Nikica Kopačević gradonačelniku je darovao službeni dres hrvatske nogometne reprezentacije, a Eric Adams je rekao da će ga ponosno nositi te je uskliknuo: "Smatrajte me članom hrvatskog tima!" Zatim je zahvalio Hrvatima, i kao zajednici u SAD-u i onima koji su nazočili podizanju hrvatske zastave na Bowling Greenu na Manhattanu.

– Vi vjerujete u obitelj, u poduzetništvo te u javnu sigurnost – rekao je Adams.

– Kada dižemo zastavu, mi isto tako uzdižemo ovu veliku zemlju – dodao je gradonačelnik i rekao da je ovo dobra prilika istaknuti veliko nasljeđe zajednice hrvatskih Amerikanaca. Kurtoazne riječi zaključio je pogledom u budućnost New York Cityja u kojoj će hrvatska zajednica imati veliku ulogu te je proglasio Dan hrvatske baštine.

