Koliko stoje satovi pjevanja kod naših glazbenika? Cifre se kreću od 20-tak pa sve do 2200 eura

Biti na dobrom glasu, ako uz to i imate dobar glas, ima svoju cijenu. A koja je cijena toga da vas pjevanju podučavaju osobe koje su se svojim vokalnim sposobnostima dokazale na glazbenoj sceni? Ne baš tako mala! Što sve nude naši poznati glazbenici mladim talentima i koliko traže za preneseno znanje i iskustvo, odlučili smo istražiti u školama pjevanja iza kojih stoje i u kojima talente podučavaju Martina Tomčić Moskaljov i Ivana Husar Rimac, Emilija Kokić, Marija Husar Rimac, Jacques Houdek i Tony Cetinski.

Etablirani glazbenici

U istraživanje smo krenuli u jeku prijava za novu sezonu HRT-ova showa "The Voice" i prve sezone RTL-ova glazbenog spektakla "Superstar" vodeći se time da će neki od natjecatelja koji zaista žele uspjeti na sceni i opstati na njoj, nakon što zahvaljujući televizijskim minutama dobiju svojih pet minuta slave, savjete potražiti i glas do savršenstva "izbrusiti" upravo kod etabliranih glazbenika koji iza sebe imaju dugogodišnje karijere.

S prenošenjem znanja na glazbene talente među prvima su krenule Martina Tomčić Moskaljov i bivša divasica Ivana Husar Rimac, koje su još 2011. godine u samom centru Zagreba otvorile školu pjevanja Husar & Tomčić vodeći se time da je glazba univerzalna emocija i da zbog toga treba biti dostupna svima. Na njihovoj internetskoj stranici piše da su u njihovu školu dobrodošli svi pa čak i oni koji pjevaju samo "sebi za dušu", a osim pjevanja sa svojim polaznicima nude satove plesa i glume. Odlučite li se u školi pjevanja Husar & Tomčić za individualni sat pjevanja, za to ćete morati izdvojiti 35 eura za poduku od 45 minuta, a ako uplatite 10 sati individualnog pjevanja, jedan sat dobit ćete besplatno. U ponudi su i senior seminari za sve osobe od 15 do 55 godina, a riječ je o programu koji uključuje četiri sata višeglasnog pjevanja četiri puta na mjesec u trajanju od 45 minuta po cijeni od 40 eura, a ista je cijena i za junior seminar, koji nudi sve isto samo za djecu od 7 do 14 godina. Škola svojim polaznicima nudi i satove (tzv. musical class) koji spajaju pjevanje, glumu i ples. Redoviti "musical class" za sve one od 13 do 35 godina nudi 60 školskih sati edukacije u segmentu pjevanja, plesa, glume, glazbene teorije za pjevače, "stage schoolinga", mjuzikl repertoara i mjuzikl materijala. Članarina za polaznike cjelovitog jednogodišnjeg programa redovitog "musical classa" iznosi 160 € mjesečno, a svi polaznici nakon završetka jednogodišnje edukacije dobivaju i Husar&Tomčić diplome. Škola nudi i zimske/ljetne intenzivne pjevačke radionice po cijeni od 65 eura za 10 sati pjevanja te intenzivne mjuzikl radionice po cijeni od 130 za 25 sati, a održavaju se u siječnju i u srpnju.

Akademski mentori

Jacques Houdek, poznat i po svom nadimku Gospodin Glas, Dino Jelusić, Ksenija Erker i Valerija Nikolovska satove pjevanja drže u Glazbenoj galeriji – modernoj glazbenoj školi koja se nalazi u Kačićevoj ulici. Prva je to hrvatska suvremena glazbena škola i kao takva bitno se razlikuje od tradicionalne glazbene škole. Na internet-stranicama škole piše da je u Jacquesovu strukturu nastave uključeno, među ostalim, upoznavanje s glazbenom industrijom te njezin utjecaj na pjevača, teoretski i praktični rad na treniranju pjevača, teoretski i praktični rad na višeglasnom pjevanju, praktični rad u glazbenom studiju i praktični rad na umjetničkom osmišljavanju i pripremi showcase koncerata uz probe s profesionalnim glazbenicima. Jacques nudi tzv. Junior i Senior Gold Class, satove koji stoje od 780 eura po ciklusu s ukupno 24 termina ako plaćate jednokratno, a uključuju 18 školskih sati rada s Jacquesom, pet školskih sati individualnog pjevanja s akademskim mentorima te jedan puni sat snimanja u studiju. Isti iznos izdvojit ćete i odlučite li se pohađati satove pjevanja kod Dine Jelusića pod nazivom Senior Star Class ili kod Ksenije Erker i Valerije Nikolovske koje zajedno drže Junior i Senior Show Class. Ako pak poželite upisati ciklus u trajanju od 80 termina u Glazbenoj galeriji pod mentorstvom poznatih pjevačkih mentora za to ćete morati izdvojiti 2166.04 € odlučite li se iznos platiti jednokratno ili pak 198.55 € mjesečno ako se odlučite platiti ciklus na 12 rata.

U Zagrebu svoju školu pjevanja ima i Emilija Kokić. – Moja škola pjevanja najbolje je što mi se dogodilo u životu, obožavam raditi s ljudima i vidjeti ih kako napreduju. Evo primjera, jedan je pjevač došao k meni s tolikom tremom da je jedva mogao izgovoriti svoje ime. Nakon godinu dana on je bez problema stao na pozornicu pred 500 ljudi i otpjevao pjesmu bez problema – rekla Emilija. Svojim polaznicima nudi više programa, a cijena osnovnog programa koji uključuje 8 sati pjevanja i savladavanja pjevačkih tehnika mjesečno stoji 60 eura, a cijena individualnog sata s mentorom stoji 26 eura.

Svoju školu pjevanja u Opatiji je u ožujku 2020. pokrenuo i Tony Cetinski, no tijekom pandemije taj je projekt zaustavljen.– Otkad su škole bile online, mi smo morali zaustaviti projekt, a sada imam previše svog primarnog posla. Tu su album, koncerti i putovanja pa smo školu stavili na čekanje. Velika mi je želja jednog dana ponovno otvoriti vrata svoje škole, recimo u svom Rovinju, ali to ću nadam se imati jednog dana kada se intenzitet koncerata i putovanja malo prorijedi – rekao nam je Tony Cetinski.

Glazbeni atelje u Samoboru 2018. godine otvorila je i Marija Husar Rimac 2018., no internet stranica njezinog ateljea trenutno nije u funkciji pa se više informacija o samoj ponudi ne može pronaći.

