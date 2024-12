Klara iz 'Ljubav je na selu' priznala: Prošle sezone nisam bila potpuno iskrena, već sam tri godine u vezi

Nedavno je završila 17. sezona showa "Ljubav je na selu", a kandidatkinje i farmeri nakon finala skupljaju dojmove i dijele ih s javnosti. U ovoj sezoni kao kandidatkinja iznenađenja na Ivičinoj farmi pojavila se Klara Perko koja je sada ispričala kako joj je bilo kod Ivice i misli li kako bi joj kod nekog drugo farmera bilo bolje.

- Moji dojmovi su pozitivni, Ivica mi je draga osoba. No, sada nakon svega smatram da sam trebala ići na nečiju drugu farmu. Bilo bi bolje...Išla bih kod Tonija, iako je Valentina jako ljubomorna... Bilo bi dobra zabava i tko zna što bi se dogodilo - iskreno je ispričala Klara za RTL. Rekla je i kako je s Ivanom ostala jako dobra dok s Ilonom nema nikakav kontakt. Klara je svoju ljubavnu sreću tražila i ranije u showu "Ljubav je na selu" kao i u showu "Gospodin Savršeni". Osvrnula se i na to kako u prošloj sezoni "Ljubav je na selu" nije bila iskrena jer je tada bila u vezi.

- Prošle sezone nisam bila potpuno iskrena, već sam tri godine u vezi, no s dužom ili kraćom pauzom. Nije normalna situacija za većinu Hrvata, no uvijek kada se snimao projekt sam bila slobodnog ljubavnog statusa. Sada sam ponovno s njim u vezi. Ime neću javno reći. Imamo ciljeve zajedničke i neke planove, hoće li se ostvariti ovisi o njemu. - izjavila je Klara. Ovo ljeto je u intervju ispričala kako više nije u ljubavnoj vezi.

- Imala sam dečka, no više ga nemam. Bila sam u vezi s muškarcem koji je oženjen. Ne volim ljude koji to taje. Svatko ima svoju priču i to je sasvim normalno u životu, no zašto nije bio iskren? Mislim da bi se ljudi u prva tri mjeseca trebali otvoriti partneru i reći kakva je situacija... Jako se loše osjećam zbog toga, rekao mi je da će se razvesti od žene, godinu dana mi je to govorio - priznala je u kolovozu ove godine. Prije dvije godine je Klara je podijelila informaciju kako je operirala nos u Düsseldorfu i učinila je to, kako je sama rekla zbog problema s disanjem i pričala je nazalno. Nakon operacije i oporavka ispričala je koliko je zadovoljna rezultatom.

