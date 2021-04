Klara iz 'Gospodina Savršenog' bila je na estetskoj operaciji i pohvalila se rezultatom

Bivša natjecateljica u RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni" Klara Perko nedavno je operirala nos u Düsseldorfu i učinila je to, kako sama kaže zbog problema s disanjem i pričala je nazalno. Nakon operacije i oporavka ispričala je koliko je zadovoljna rezultatom.

- Moram priznati da je mene teško zadovoljiti zato što jedan dan želim prirodan rezultat, već idući nešto jako efektno, a i prava sam perfekcionistica. No šalu na stranu, sviđa mi se moj novi nos, mislim da odgovara mojem licu, da izgleda prirodno - doktor se jako potrudio - ispričala je za RTL. Kaže kako nije protivnica estetskih operacija ako se s njima ne pretjera te je otkrila što bi još bila voljna promijeniti na sebi.

Foto: Instagram

- Možda nekad u budućnosti sredim još grudi i trbuh. No o tome ću još dobro razmisliti, korak po korak. - rekla je Klara. Dodala je kako se njezin novi izgled sviđa njezinim prijateljima te da je sam oporavak trajao desetak dana. Osim po sudjelovanju u showu "Gospodin Savršeni" Klara je poznata i po sudjelovanju u njemačkom showu 'Adam traži Evu' u kojem se u potpunosti ogolila.

-- Sigurno će reći da sam glupača i da sam sama kriva za to, ali pogriješila sam i želim to popraviti. To je dio moje prošlosti i ovo sada je moje novo lice - rekla je Klara dok je pokušavala osvojiti srce Gorana Jureneca u showu "Gospodin Savršeni".

